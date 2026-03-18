الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، المواعيد الرسمية لمباريات التصفيات والهبوط: احتفال الصعود يوم 7 يونيو

أصدرت رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين (Lega Pro) اليوم بياناً رسمياً أعلنت فيه مواعيد جميع جولات التصفيات المؤهلة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية (Serie B) ومباريات الهبوط لتجنب النزول إلى دوري الدرجة الرابعة (Serie D).





فيما يتعلق بالسباق على مكان في دوري الدرجة الثانية، ستتنافس 28 فريقًا، وسيحصل فريق واحد فقط على آخر تذكرة للترقية. ستشارك في التصفيات جميع الفرق المصنفة من المركز الثاني إلى العاشر في مجموعتها، حيث ستدخل بعضها السباق متخطية بعض الجولات التي تُعرف بـ"الإقليمية".





سيشهد السحب الأخير الفرق الأربعة المتبقية في السباق، حيث سيتم توزيعها في جدول مصغر يتضمن مباريات نصف نهائية ونهائية بنظام ذهاب وإياب. اعتبارًا من هذه الجولة، في حالة التعادل، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي قبل ركلات الترجيح.



