Adhe Makayasa

الدوري الإنجليزي يحجز المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد فوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة

دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
سبورتنج لشبونة ضد آرسنال
سبورتنج لشبونة

ضمنت الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً مشاركة خمسة فرق على الأقل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك عقب سلسلة من النتائج الحاسمة في البطولات الأوروبية. فقد وفر فوز أرسنال 1-0 على سبورتينغ لشبونة النقاط الأخيرة اللازمة في نظام المعاملات لضمان احتلال إنجلترا المركز الثاني ضمن أفضل دولتين في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للسنة الثانية على التوالي.

    لقد ضمن فوز أرسنال الصعب خارج أرضه في البرتغال، في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي، حصول الدوري الإنجليزي الممتاز على مقعد إضافي في البطولات الأوروبية (EPS) للموسم الثاني على التوالي. ويضمن هذا النتيجة احتلال إنجلترا أحد المركزين الأولين في تصنيف معامل الأداء الموسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، متقدمةً على الدوريات المنافسة في ألمانيا والبرتغال. ويعكس هذا الإنجاز القوة الجماعية للأندية الإنجليزية هذا الموسم، حيث نجحت جميع الأندية التسعة المشاركة أصلاً في المسابقات الأوروبية لموسم 2025-2026 في اجتياز مراحل الدوريات الخاصة بها لتعزيز مكانة البلاد.

    السباق على المراكز الخمسة الأولى يشتد

    إن تأكيد حصول فريق على المركز الخامس المؤهل إلى البطولات الأوروبية يغير بشكل جذري مشهد المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي، ويمنح فرصة أخيرة للعديد من الأندية التي تكافح حاليًا من أجل الحفاظ على مستواها. ورغم أن الفرق التي لطالما هيمنت على الدوري تظل هي المرشحة الأوفر حظًا، فإن الترتيب الحالي يشير إلى أن نهاية الموسم ستكون أكثر تقلبًا بكثير مقارنة بالأعوام السابقة. ويكشف الترتيب عن منافسة متقاربة بشكل لافت، حيث لا يفصل سوى سبع نقاط بين ليفربول صاحب المركز الخامس وبورنموث صاحب المركز الثالث عشر، مما يجعل كل نتيجة حاسمة بالنسبة للأندية التي تطمح للمشاركة في البطولات الأوروبية الكبرى.

    من المحتمل أن تشهد إنجلترا تأهل سبعة فرق إلى دوري أبطال أوروبا في ظل سيناريوهات محددة لفوز الفرق بالبطولات. فإذا فاز أستون فيلا بدوري أوروبا أو فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا لكنهما احتلا مراكز خارج المراكز المؤهلة في الدوري، فسيحصلان على مقعد إضافي تلقائي. وتعني هذه القواعد المعقدة أنه في حال احتل عدة أندية إنجليزية المركز الخامس أو السادس، فقد تنخفض المراكز المؤهلة في الترتيب، مما يسمح نظريًا للفريق الذي يحتل المركز السابع بالحصول أيضًا على مكان بين النخبة.

    صراع محموم

    ستشهد الأسابيع الأخيرة من الموسم منافسة غير مسبوقة على المركز المؤهل للحصول على المكافأة المالية بين مجموعة كبيرة من الأندية التي تحتل مراكز متوسطة في جدول الترتيب. ويحتل كل من برينتفورد، صاحب المركز السابع، وإيفرتون، صاحب المركز الثامن، 46 نقطة حالياً، متأخرين بثلاث نقاط فقط عن ليفربول، صاحب المركز الخامس. ويضع هذا التنافس الضيق ضغطاً هائلاً على الأندية الكبرى الراسخة لتحقيق أداء ثابت، بينما تتجه الأنظار أيضاً إلى الصراع على المقعد الإضافي الأخير، حيث تتصدر إسبانيا حالياً ألمانيا في ترتيب معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

