رسميًا | الدوري الإنجليزي يثبت تورط مانشستر سيتي في 115 تهمة مالية .. والنادي يرد: اتهاماتكم باطلة!

أكد بيان رسمي صادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الحكم غير المسبوق الصادر ضد نادي مانشستر سيتي.

وأعلن الدوري: «توصلت لجنة مستقلة إلى إدانة نادي مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات جسيمة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية على مدار تسع مواسم، وبغالبية التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع التحقيق الذي أجراه الدوري». وكشفت النتائج التفصيلية عن مخطط تمويل مقنع مزعوم.

وتابع البيان: «وجدت اللجنة المستقلة أن نادي مانشستر سيتي أبرم صفقات تجارية وهمية مع عدد من رعاته خلال تلك الفترة، والتي كانت جزءًا من مخطط تمويل مقنّع، حيث لم يُطلب من تلك الشركات سوى دفع جزء من رسوم الرعاية ذات الصلة. أما المبلغ المتبقي فقد تم تمويله من قبل شركة أبوظبي يونايتد جروب للاستثمار والتطوير المحدودة (ADUG)، التي كانت تمتلك النادي».