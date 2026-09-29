وكشفت التحقيقات عن عقود وهمية تهدف إلى تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع على مدى تسعة مواسم. وينفي النادي هذه الاتهامات بشدة، ومن المتوقع أن يقدم استئنافًا فوريًّا.
رسميًا | الدوري الإنجليزي يثبت تورط مانشستر سيتي في 115 تهمة مالية .. والنادي يرد: اتهاماتكم باطلة!
لجنة مستقلة تصدر حكمًا بالإدانة
أكد بيان رسمي صادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الحكم غير المسبوق الصادر ضد نادي مانشستر سيتي.
وأعلن الدوري: «توصلت لجنة مستقلة إلى إدانة نادي مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات جسيمة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية على مدار تسع مواسم، وبغالبية التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع التحقيق الذي أجراه الدوري». وكشفت النتائج التفصيلية عن مخطط تمويل مقنع مزعوم.
وتابع البيان: «وجدت اللجنة المستقلة أن نادي مانشستر سيتي أبرم صفقات تجارية وهمية مع عدد من رعاته خلال تلك الفترة، والتي كانت جزءًا من مخطط تمويل مقنّع، حيث لم يُطلب من تلك الشركات سوى دفع جزء من رسوم الرعاية ذات الصلة. أما المبلغ المتبقي فقد تم تمويله من قبل شركة أبوظبي يونايتد جروب للاستثمار والتطوير المحدودة (ADUG)، التي كانت تمتلك النادي».
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انتهاك القواعد المالية وإعاقة التحقيق
وأوضحت الهيئة الإدارية الحجم الهائل للمخالفات المالية، التي تجاوزت 900 مليون جنيه إسترليني. وجاء في البيان: «تبيّن أن الغرض من هذه المخططات كان التلاعب في زيادة إيرادات النادي بشكل مصطنع، وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المعنية، لإظهار الامتثال للقواعد المالية».
وكانت نتيجة ذلك، كما توصلت اللجنة، أن النادي قدم حسابات مزورة وأخفى الحالة المالية الحقيقية عن مدققي الحسابات والجهات التنظيمية لكرة القدم. وخلصت اللجنة إلى أن «النادي كان ينوي بوضوح، من خلال سلوكه، التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز».
وعلق ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، على خطورة الموقف قائلاً: «يحدد القرار الأساسي الحقائق المتعلقة بما حدث في مانشستر سيتي خلال هذه الفترة. ويشرح بالتفصيل كيف خالف النادي قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منهجي على مدار ما يقرب من عقد من الزمن».
وأضاف ماسترز: «هذه القضية التأديبية، وهذا القرار، هما الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز». علاوة على ذلك، كشفت اللجنة أنه خلال التحقيق الذي استمر أربع سنوات «ارتكب النادي انتهاكات متعددة لواجباته المتعلقة بالتعاون وحسن النية القصوى تجاه الدوري»، وخلصت إلى أن مانشستر سيتي «بذل جهودًا منسقة لعرقلة وإحباط تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز».
النادي يؤكد براءته ويستعد للدفاع عن موقفه
وقد رفض نادي مانشستر سيتي بشدة النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وهو مستعد للطعن في هذا القرار. وفي بيان صادر عنه، رد النادي قائلاً: "يشعر نادي مانشستر سيتي بخيبة أمل ودهشة في آن واحد إزاء الرأي الذي أصدرته لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي نُشر اليوم. النادي بريء من الاتهامات التي وجهتها الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية. ولذلك، سيكون النادي حازماً، ومبادرًا عند الضرورة، في جميع المحافل التنظيمية والقانونية المناسبة".
وأكد النادي عزمه على الطعن في القرار، مضيفاً: "لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، وهناك عناصر مهمة لم تكتمل بعد. وسيتبع نادي مانشستر سيتي الآن سبل الاستئناف المتاحة له، على أساس أن الرأي يتضمن أخطاء جوهرية واضحة، من حيث القانون والمبادئ والوقائع، وهو غير سليم".
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تلوح العقوبات في الأفق مع بدء إجراءات الاستئناف
عقب صدور حكم اللجنة بإدانة النادي، ستتم معالجة مسألة العقوبات بشكل منفصل في جلسة استماع سرية أخرى. ويواجه مانشستر سيتي عقوبات محتملة تتراوح بين غرامات مالية كبيرة وخصم نقاط وصولاً إلى الهبوط التلقائي. وبما أن أمام النادي مهلة حتى 2 أكتوبر لتقديم استئناف رسمي، فمن المتوقع أن تهيمن هذه المعركة القانونية على كرة القدم الإنجليزية في المستقبل المنظور.
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