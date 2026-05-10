بدأ الضيوف المباراة بشكل رائع وحصلوا على عدة فرص مبكرة، حيث تصدى الحارس لتسديدة تروسار قبل أن تصطدم الكرة بالقائم في المحاولة التالية. كما تم إبعاد رأسية ريكاردو كالافيوري من على خط المرمى.

لكن إصابة بن وايت بدت وكأنها أربكت صفوف آرسنال، حيث اختار ميكيل أرتيتا استبدال اللاعب الدولي الإنجليزي بمارتن زوبيمندي ونقل ديكلان رايس إلى مركز الظهير الأيمن. كان هذا التغيير غير ناجح، وعلى الرغم من عودة رايس إلى خط الوسط بعد الاستراحة عقب دخول كريستيان موسكيرا، لم يتمكن متصدر الدوري من استعادة زخمه المبكر.

سدد بوكايو ساكا كرتين فوق المرمى، وفي كرة مرتدة أمام المرمى، أبعد وست هام كرة طائشة من على خط المرمى، لكن في الطرف الآخر، اضطر رايا إلى التصدي لتسديدة من مسافة قريبة ليحرم ماتيوس فرنانديز من هدف مؤكد.

مع اقتراب نهاية المباراة، بدا أن الأمور تتجه نحو التعادل، لكن مارتن أوديجارد مرر الكرة إلى تروسار الذي سجل هدف التقدم لآرسنال. لكن الدراما لم تنته بعد، حيث كان هناك متسع من الوقت لإلغاء هدف ويلسون بأكثر الطرق إثارة. اعتُبر أن المهاجم بابلو أعاق الحارس بإمساك ذراعه، مما منعه من الوصول إلى عرضية قبل أن تصل الكرة في النهاية إلى ويلسون.

وبهذا النتيجة، يظل آرسنال متقدماً بفارق خمس نقاط مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم، بينما أصبح ليدز في مأمن من الهبوط رياضياً بعد هزيمة الهامرز..

