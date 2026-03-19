الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد لتعديل قواعد الإنفاق قبل موسم 2026/2027

كان التعديل الذي تمت الموافقة عليه قد اقترحه في الأصل نادي برايتون آند هوف ألبيون خلال اجتماع عُقد قبل عيد الميلاد. واقترح النادي، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الأندية كفاءة في إدارة شؤونه ضمن الدوري، هذا «التعديل الطفيف» لضمان ألا تُعاقب الخطط المسؤولة طويلة الأجل بسبب القيود الصارمة المفروضة على الإنفاق السنوي.

وتشير التقارير إلى أن أياً من الفرق العشرين الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تعارض الاقتراح الذي قاده برايتون. وفي أعقاب هذا التأييد بالإجماع، من المتوقع أن يصادق الدوري رسمياً على التغيير ويطبقه قبل انتهاء الموسم الحالي، قبل وقت طويل من بدء موسم 2026/27.