الدوري الإنجليزي الممتاز يرد بعد أن أظهر استطلاع رأي قاسٍ أن المشجعين يكرهون نظام «فار» وسط دعوات لإلغاء هذه التقنية

ردت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على نتائج هيئة السلامة في كرة القدم (FSA) بالاستشهاد بأبحاثها الداخلية، التي تشير إلى أن المشجعين يفضلون تحسين نظام "فار" (VAR) على إلغائه تمامًا. وتدفع الإدارة بأن المعايير الصارمة للتدخل تجعل الدوري الإنجليزي الممتاز أقل تدخلاً من نظرائه الأوروبيين.

وفي بيان رسمي، أشار الدوريالإنجليزي الممتاز إلى أن "الأبحاث التي أجراها الدوري، في إطار الحوار المستمر مع المشجعين، تشير إلى أن المشجعين يؤيدون إلى حد كبير الإبقاء على تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ولكن مع تحسين طريقة استخدامها". وأضافوا: "تقنية الفيديو المساعد (VAR) تساهم في اتخاذ قرارات أكثر صحة.

"في المواسم الأخيرة، كان هناك حوالي 100 قرار صحيح تم تغييره بواسطة تقنية VAR في كل موسم – وهي حالات كان من الممكن فيها إعلان أهداف بشكل خاطئ أو عدم إعلانها، أو عدم إعطاء بطاقات حمراء أو ركلات جزاء أو إعطاؤها بشكل خاطئ.

"يطبق الدوري معايير صارمة لتدخل تقنية VAR، مع إعطاء الأولوية لقرار الحكم. ونتيجة لذلك، فإن تدخل تقنية VAR في الدوري الإنجليزي أقل تدخلاً مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، حيث يتدخل VAR بمعدل يبلغ ضعف ذلك تقريبًا."