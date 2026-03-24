بقيت سبع جولات على نهاية الموسم، و21 نقطة متاحة، وثلاثة مقاعد في دوري أبطال أوروبا لا تزال متاحة. باستثناء أرسنال (70 نقطة) ومانشستر سيتي (61 نقطة)، اللذين لم يتبق لهما سوى مسألة حسابية للتأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية المهمة، لا يزال هناك 11 فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنها الاستمتاع بأروع لحظات الموسم المقبل. من مانشستر يونايتد، الثالث برصيد 55 نقطة، إلى نيوكاسل وبورنموث، وكلاهما في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، كل شيء ممكن. وبفضل تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لهذا الموسم، ستشارك إنجلترا بـ 5 فرق في دوري أبطال أوروبا العام المقبل. وفيما يلي الوضع، فريقًا تلو الآخر، مع مقارنة الجداول.
الدوري الإنجليزي الممتاز: من مانشستر يونايتد إلى نيوكاسل، 11 فريقاً يتنافسون على 3 مقاعد في دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد، 55 نقطة
سيواجه «الشياطين الحمر» فريق ليدز، ثم يلتقون تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج»، ويستضيفون في «أولد ترافورد» فريق برينتفورد أولاً، ثم ليفربول، ويخوضون مباراة على ملعب «ستاديوم أوف لايت» ضد سندرلاند، ويختتمون الموسم بمواجهة نوتنغهام فورست (على أرضهم) وبرينتون (خارج أرضهم).
أستون فيلا، 54 نقطة
سيخوض أستون فيلا، بعد مباراة الذهاب في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد بولونيا، مباراة على ملعب سيتي جراوند ضد نوتنغهام فورست. ثم في فيلا بارك، بعد ثلاثة أيام من المباراة ضد بولونيا (إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي)، يواجه ساندرلاند، ثم يذهب إلى لندن لملاقاة فولهام، ويستقبل توتنهام، ويلعب خارج أرضه ضد بيرنلي (الذي سيكون قد هبط بالفعل)، ويستقبل ليفربول، ويختتم الموسم في ملعب إيتهاد ضد مانشستر سيتي.
ليفربول، 49 نقطة
بعد فترة الراحة، سيواجه ليفربول مانشستر سيتي (ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي) وباريس سان جيرمان (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا)، ثم سيخوض في الدوري مباريات ضد فولهام (في أنفيلد)، وإيفرتون (خارج أرضه)، وكريستال بالاس (على أرضه)، ومانشستر يونايتد (في أولد ترافورد)، وتشيلسي (في أنفيلد)، وأستون فيلا (في فيلا بارك)، وبرينتفورد (على أرضه).
تشيلسي، 48 نقطة
بعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي، تأتي مباريات الدوري: مانشستر سيتي (على أرضنا)، مانشستر يونايتد (على أرضنا)، برايتون (خارج أرضنا)، نوتنغهام فورست (على أرضنا)، ليفربول (خارج أرضنا)، توتنهام (على أرضنا) وساندرلاند (خارج أرضنا).
برينتفورد، 46 نقطة
فريق «بيز» يطمح إلى تحقيق إنجازات كبيرة: إيفرتون (على أرضه)، فولهام (على أرضه)، مانشستر يونايتد (خارج أرضه)، وست هام (على أرضه)، مانشستر سيتي (خارج أرضه)، كريستال بالاس (على أرضه)، ليفربول (على أرضه).
إيفرتون، 46 نقطة
يحلم إيفرتون بالعبور إلى البطولات الأوروبية، وهذا هو جدول مبارياته: برينتفورد (خارج أرضه)، ليفربول (على أرضه)، وست هام (في ملعب لندن)، مانشستر سيتي (على أرضه)، كريستال بالاس (خارج أرضه)، سندرلاند (على أرضه)، توتنهام (خارج أرضه).
فولهام، 44 نقطة
بعد الفوز على بيرنلي، يطمح فريق «كوتاجرز» إلى تحقيق إنجازات كبيرة: سيواجهون ليفربول (خارج أرضهم)، وبرينتفورد (خارج أرضهم)، وأستون فيلا (على أرضهم)، وأرسنال (في ملعب الإمارات)، وبورنموث (على أرضهم)، وولفرهامبتون (خارج أرضهم)، ونيوكاسل (على أرضهم).
برايتون، 43 نقطة
سيواجه بريستون فرق بيرنلي (خارج أرضه)، وتوتنهام (خارج أرضه)، وتشيلسي (على أرضه)، ونيوكاسل (خارج أرضه)، وولفرهامبتون (على أرضه)، ولييدز (خارج أرضه)، ومانشستر يونايتد (على أرضه).
ساندرلاند، 43 نقطة
سيواجه فريق «القطط السوداء» توتنهام (على أرضه)، وأستون فيلا (خارج أرضه)، ونوتنغهام فورست (على أرضه)، وولفرهامبتون (خارج أرضه)، ومانشستر يونايتد (على أرضه)، وإيفرتون (خارج أرضه)، وتشيلسي (على أرضه).
نيوكاسل، 42 نقطة
سيواجه نيوكاسل كريستال بالاس (خارج أرضه)، وبورنموث (على أرضه)، وأرسنال (خارج أرضه)، وبرايتون (على أرضه)، ونوتنغهام فورست (خارج أرضه)، ووست هام (على أرضه)، وفولهام (خارج أرضه).
بورنموث، 42 نقطة
سيواجه فريق «الكرز» أرسنال (خارج أرضه)، ونيوكاسل (خارج أرضه)، ولييدز (على أرضه)، وكريستال بالاس (على أرضه)، وفولهام (خارج أرضه)، ومانشستر سيتي (على أرضه)، ونوتنغهام فورست (خارج أرضه).