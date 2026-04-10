Getty Images Entertainment
ترجمه
الدوري الإسباني في المغرب؟ خافيير تيباس يكشف عن خطط طموحة لنقل مباريات الدوري الإسباني إلى الدار البيضاء بعد فشل صفقة ميامي
الدار البيضاء تستقبل عمالقة كرة القدم الإسبانية
في خطوة تشير إلى تحول في الاستراتيجية الدولية لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ناقش تيباس علنًا إمكانية نقل مباريات الدوري الإسباني الممتاز إلى المغرب. وتُعتبر هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تفتخر بوجود قاعدة جماهيرية ضخمة لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، بديلاً أفضل من الناحية اللوجستية مقارنة بالمقترحات السابقة التي كانت تقترح إقامة المباريات في الخارج. وأبرز تيباس أن القرب الجغرافي والشغف المشترك بكرة القدم يجعلانها خيارًا طبيعيًا لتوسع الدوري.
وفي حديثه مع وكالة MAP، أوضح تيباس أن الفكرة تتجاوز مرحلة الافتراض. وقال رئيس الدوري: "نعم، بالنظر إلى عدد المشجعين الذين يتابعون الدوري الإسباني في المغرب، أعتقد أنه سيكون من الأسهل اللعب في المغرب، خاصة وأن القيود اللوجستية المرتبطة بالسفر ضئيلة للغاية". وذهب إلى أبعد من ذلك بتسمية مكان محدد، قائلاً: "يمكننا أيضاً التفكير في إقامة مباراة في ملعب الدار البيضاء الجديد. لماذا لا؟"
- Getty Images Sport
تداعيات فشل مشروع ميامي
يأتي هذا التحول نحو المغرب في أعقاب معارضة قضائية وداخلية كبيرة بشأن محاولات الدوري الإسباني السابقة لإقامة مباريات في أمريكا الشمالية. وقد واجه تيباس فترة صعبة بعد صدور حكم قضائي هام اعتبر احتجاجات اللاعبين ضد اقتراح إقامة مباراة في ميامي قانونية تمامًا، ورفض ادعاءاته بأن مثل هذه الإجراءات تشكل إضرابًا غير قانوني.
جاءت الهزيمة القانونية في أعقاب خطة مثيرة للجدل لنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة عبر المحيط الأطلسي، والتي تم إلغاؤها في النهاية بسبب معارضة اللاعبين والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF). مع حكم المحكمة الوطنية بأن توقف اللاعبين لمدة 15 ثانية في بداية المباريات كان ممارسة صحيحة لحرية التعبير، يبدو أن تيباس يبحث عن مناطق جديدة حيث قد يلقى التوسع مقاومة أقل وسهولة لوجستية أكبر.
شراكة استراتيجية استعداداً لكأس العالم 2030
وتأتي هذه المناقشات في توقيت ليس من قبيل الصدفة، حيث من المقرر أن تستضيف إسبانيا والمغرب كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال. وقد عزز هذا المشروع المشترك الروابط الرياضية والسياسية بين البلدين، مما وفر خلفية مثالية لدوري «لا ليغا» لتأسيس وجود مادي في المملكة. ويؤمن تيباس بأهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن: «توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر بالغ الأهمية. هناك شغف لا يصدق بالدوري الإسباني في جميع أنحاء المنطقة، من العراق إلى المغرب.
"وفقًا لبياناتنا، فإن قاعدة المشجعين أكبر حتى من تلك الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز. لطالما كانت هناك روابط قوية وتقارب كبير وتفاهم جيد بين إسبانيا والمغرب في مجال الرياضة، ولا سيما كرة القدم."
- Getty Images Sport
فصل جديد في تاريخ الدوري الإسباني؟
ورغم عدم إضافة أي مباراة رسمية إلى الجدول حتى الآن، فإن نية إدارة الدوري واضحة تمامًا. فاستضافة مباريات رسمية في المغرب ستشكل لحظة تاريخية لكرة القدم الأوروبية، حيث ستحول البحر الأبيض المتوسط فعليًا إلى جسر بدلاً من حاجز أمام الدوري الإسباني المحلي. وبالنسبة لتيباس، فإن الأمر يتعلق بضمان النمو التجاري للدوري بعد سنوات من المعارك القانونية والنكسات الإدارية على أرض الوطن.