ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لم يقتصر على الفرق الإيطالية. في المباريات الأخرى، كان هناك توازن كبير مع عدد قليل من الأهداف وبعض النتائج المفاجئة. لنرى كيف سارت الأمور.
الدوري الأوروبي، نتائج ومباريات دور الـ16: أستون فيلا وبورتو يؤكدان أنهما المرشحان الأوفر حظاً. نوتنغهام فورست يخسر
يحلق بورتو فاريولي عالياً بفوزه 2-1 على ملعب شتوتغارت بفضل هدفي موفي ومورا اللذين تفوقا على هدف أونداف. كما حقق أستون فيلا، المرشح الأول الآخر للفوز بالنهائي، نتيجة جيدة بفضل واتكينز الذي سجل هدف الفوز على ملعب ليل (ستخرج من هذه المواجهة المنافس الإيطالي الذي سيتأهل للدور التالي). ومن المفاجآت، فاز باناثينايكوس على ريال بيتيس 1-0، حيث تغلب اليونانيون، رغم أنهم لعبوا بعشرة لاعبين، على الإسبان - الذين لعبوا أيضًا بأقلية عددية - بهدف من تابوردا.
تعادل ليون بقيادة فونسيكا وإندريك في ملعب سيلتا فيغو (1-1)، بينما تعرض نوتنغهام فورست لهزيمة قاسية على أرضه أمام ميدتيلاند. حقق فيرينكفاروس (2-0 على براغا) وجينك (1-0 على فرايبورغ) نتائج جيدة. بعد أسبوع، ستقام مباريات الإياب على الملاعب المعاكسة.
