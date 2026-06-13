من الدرجة الخامسة إلى مواجهة نجوم العالم.. حارس هايتي يعيش حلم المونديال!

قال حارس مرمى منتخب هايتي: "كان البعض منهم أكثر سعادة وحماساً مني"، مشيراً إلى أن زملاءه في دوري الدرجة الخامسة بات لديهم الآن "قصة ليرووها: أنا ألعب مع هذا الفتى الذي سيشارك في كأس العالم".

ودع دوفيرجيه مؤقتاً منافسات دوري "أوبرليجا" وخصوماً مثل إف كيه بيرمازنس، و إف في إنجرس 07، و إف في 1920 دودنهوفن، لتنتظره الآن مواجهات ضد منتخبات عالمية، وأفضل لاعبي العالم، والمسرح المونديالي الأبرز على الإطلاق.

وفي ليلة الأحد، تستهل هايتي مشوارها بمواجهة اسكتلندا في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم منذ عام 1974، وسيكون دوفيرجيه في قلب الحدث. يُصنف الحارس كخيار ثالث في مركزه، وشارك في مباراة واحدة خلال التصفيات، لكنه يعتبر مجرد التواجد هناك "أمراً لا يصدق ببساطة"، موضحاً بعينين لامعتين: "أن أكون جزءاً من هذا الفريق هو امتياز بحد ذاته".