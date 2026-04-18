Francesco Schirru

أمر لم يحدث من قبل أبدًا .. سباق لاوتارو مارتينيز ونيكو باز يهدد الدوري الإيطالي برقم سلبي غير مسبوق!

هناك متسع من وقت لرفع هذا الرقم السلبي التاريخي

عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين، فإن المطلب الأساسي هو أن يكون لاعباً قادراً على تسجيل «20 هدفاً». أي لاعب قادر على قيادة فريقه، ومنافسة صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي. ففي تاريخ الدوري الإيطالي، سجل جميع متصدري قائمة الهدافين في البطولة هذا العدد الأدنى من الأهداف على الدوام، بل وتجاوزوا في كثير من الأحيان حاجز الـ30 هدفاً. لكن هذا الرقم الأساسي أصبح الآن مهدداً.

في موسم 2025/2026، مع إصابة لاوتارو وغيابه عن المباريات القادمة، ووصول زملائه إلى 12 هدفاً كحد أقصى (أربعة أهداف أقل من الرقم القياسي للأرجنتيني)، قد نشهد حدثاً غير مسبوق. لأول مرة لا يصل هداف الدوري الإيطالي (الذي يضم عشرين فريقاً) إلى عشرين هدفاً على الأقل في الموسم.

وهو رقم مقلق من حيث التسجيل، يعكس قلة الأهداف المسجلة في الدوري الإيطالي الحالي، لطالما كان الدوري الإيطالي أقل إنتاجية مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز، والليغا، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي، والبطولات الأوروبية الأخرى، لكن موسم 2025/2026 خفض مستوى الأداء أكثر. هناك نقص في الأهداف ونقص في اللاعبين القادرين على التسجيل، وهو مزيج لا مثيل له سلبياً في أوروبا.


  • خمس جولات لإنقاذ الموقف

    أمام أفضل الهدافين في الدوري الإيطالي خمس أو ست جولات للوصول إلى علامة العشرين هدفاً. ومن المتوقع أن يغيب لاوتارو عن الجولة 34 أيضاً، وقد يشارك في المباراة التي ستقام ضد بارما في الجولة 35، وبالتالي لن يتبقى له سوى أربع جولات للوصول إلى هذا الرقم المهم.

    على الورق، يمكن للأرجنتيني الوصول إلى هذا الرقم بسهولة، ولكن ليس من المؤكد أنه سيعود إلى الملعب في الوقت المحدد، بالنظر إلى اقتراب كأس العالم وكون لقب الدوري في متناول إنتر الآن.

    بينما يتصدر لاوتارو الترتيب برصيد 16 هدفاً، يأتي نيكو باز في المركز الثاني برصيد 11 هدفاً، بعد أن شارك في الجولة 33 ضد ساسولو إلى جانب زميله دوفيكاس، الذي سجل هدفاً ضد كالياري في المباراة المبكرة من الجولة 33.

    يوجد أيضًا في قائمة الـ 10 أهداف كل من يلدز وديفيس، اللذان غابا عن الجولة 33، وهويلوند من نابولي، وقبل كل شيء مالين. هذا الأخير هو أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي من حيث متوسط التسجيل، مع الأخذ في الاعتبار وصوله إلى الدوري الإيطالي في يناير فقط. إذا استمر الهولندي على هذا المنوال، فقد يتصدر الترتيب وربما يصل إلى 20 هدفًا. أمر صعب، لكنه ليس مستحيلًا.

  • الرقم القياسي السلبي

    منذ موسم 2004/2005، عاد الدوري الإيطالي ليضم 20 فريقاً مرة أخرى، كما كان الحال في عدة مواسم خلال الأربعينيات والخمسينيات. وخلال هذين العقدين، تجاوز جميع هدافي الدوري حاجز الـ20 هدفاً، لكن هناك من حقق ذلك بفارق ضئيل للغاية.

    نحن نتحدث عن أليكس ديل بييرو، هداف الدوري برصيد 21 هدفاً في موسم 2007/2008 متقدماً على زميله تريزيجيه الذي سجل 20 هدفاً، وعن إيموبيلي في موسم 2013/2014 برصيد 22 (توني في المركز الثاني برصيد 20 هدفاً) والثنائي إيكاردي-توني في موسم 2015/2016 مرة أخرى برصيد 22 هدفاً، متقدمين على صاحب المركز الثالث تيفيز الذي توقف عند 20 هدفاً.

    خلال الأربعينيات والخمسينيات، عندما كانت الدوري الإيطالي تضم عشرين فريقًا، كان أفضل هداف يسجل دائمًا ما لا يقل عن 26 هدفًا.

  • البطولات الأجنبية

    يتنافس أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، ولهذا السبب تجاوز عدد الأهداف المسجلة بالفعل، قبل شهر من نهاية الموسم، حاجز العشرين هدفاً.

    الملك المطلق هو كين، الذي سجل 31 هدفاً، يليه مبابي بـ 23 هدفاً وهالاند بـ 22 هدفاً. وقد تجاوز العشرين هدفاً أيضاً لاعبون آخرون من الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، وهم موريتشي الذي سجل 21 هدفاً مع مايوركا وإيغور تياغو من برينتفورد، الذي يواكب حتى الآن مستوى لاعب لاتسيالو السابق.

    الحالة الأكثر شبهاً بإيطاليا هي فرنسا، حيث يتصدر لائحة الهدافين ليبول وبانيشيلي برصيد 16 هدفاً. على عكس الدوري الإيطالي، فإننا نتحدث عن بطولة تضم 18 فريقاً، حيث يوجد بالفعل ثلاثة لاعبين سجلوا ما لا يقل عن خمسة عشر هدفاً، بالنظر إلى رصيد جرينوود (15 هدفاً بالضبط).


  • متوسط الأهداف في الدوري الإيطالي

    تشهد إيطاليا نقصًا في المهاجمين، وهو ما يعكس علاقة عامة صعبة مع تسجيل الأهداف. يبلغ متوسط الأهداف في كل مباراة بالدوري الإيطالي 2.45 هدفًا فقط، وهو بعيد عن متوسط الدوريات الكبرى الأخرى.

    في الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ المتوسط 2.73، بينما في الدوري الفرنسي يبلغ 2.77. الدوري الإسباني أقرب إلى الدوري الإيطالي بمجموع 2.69، بينما الدوري الألماني هو الدوري الذي يتم فيه تسجيل أكبر عدد من الأهداف، بالنظر إلى الرقم المذهل الذي بلغ 3.20 حتى الآن.

    على الرغم من أن الدوري الإيطالي لا يبدو بعيدًا جدًا عن إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، إلا أن متوسط الأهداف يظل الأسوأ، خاصةً بسبب عدد المباريات التي لم تشهد أي أهداف.


