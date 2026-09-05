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أحمد فرهود

تحيا الكرة الإيطالية: كريستيان كيفو بطل ريمونتادا 2026.. وقمة نابولي أثبتت لنا "لماذا برشلونة مهووس بثنائي إنتر!"

فقرات ومقالات
إنتر
برشلونة
كريستيان كيفو
لاوتارو مارتينيز
فيديريكو ديماركو
هانسي فليك
إنتر ضد نابولي
نابولي
الدوري الإيطالي

ليلة إيطالية جميلة..

ما أجمل كرة القدم عندما تكون هكذا، فنحن وقعنا في حب هذه اللعبة الشعبية الأولى؛ بسبب تقلُبات أحداثها، والذكريات التي تتركها في نفوسنا.

والحديث هُنا عن مباراة نادي إنتر ضد ضيفه فريق نابولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

وفي هذه المباراة؛ شاهدنا كل شيء في لعبة كرة القدم تقريبًا، سواء أهداف وفرص أو إثارة تحكيمية وأحداث فنية وتكتيكية متقلبة.

ونجح فريق نابولي الأول لكرة القدم في التقدم (2-0)؛ بواسطة كل من ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند، في الدقيقتين 50 و53.

لكن إنتر بشخصيته القوية؛ عاد وقلب النتيجة بثلاثة أهداف متتالية، عن طريق لاوتارو مارتينيز "ثنائية" وماركوس تورام.

وسجل لاوتارو ثنائيته في شباك نابولي، في الدقيقتين 56 و90+1 تواليًا؛ بينما أحرز تورام هدفه، في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة.. وصل إنتر إلى نقطته التاسعة من 3 مباريات، في "صدارة" الدوري الإيطالي مؤقتًا؛ بينما تجمد نابولي عند النقطة الثالثة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد ريمونتادا إنتر ضد نابولي..

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    2026.. عام "ريمونتادا الإنتر" مع كريستيان كيفو

    يبدو أن 2026؛ أصبح هو عام "الريمونتادا" للعملاق الإيطالي إنتر، مع مديره الفني الروماني كريستيان كيفو.

    نعم.. فريق إنتر الأول لكرة القدم عاد من التأخُر (0-2) إلى الفوز؛ وذلك في ثلاث مناسبات مختلفة خلال عام 2026، على النحو التالي:

    * 23 يناير 2026: تحويل التأخُر (0-2) إلى الفوز بسداسية ضد نادي بيزا؛ ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الماضي.

    * 12 أبريل 2026: تحويل التأخُر بهدفين إلى الفوز (4-3) ضد نادي كومو؛ ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الماضي.

    * 21 أبريل 2026: تحويل التأخُر (0-2) إلى الفوز بثلاثية ضد نادي كومو؛ ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا، للموسم الرياضي الماضي.

    وها هي السلسلة تكتمل؛ وذلك بقلب التأخُر (0-2) إلى الفوز بثلاثية ضد نادي نابولي، مساء اليوم السبت.

    هذه الريمونتادا الجديدة لـ"إنتر كيفو"؛ جاءت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027 هذه المرة.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    عندما خطفت "أهداف برشلونة" بطولة مباراة إنتر ونابولي!

    بعيدًا عن لغة الأرقام و"الريمونتادا"؛ دعونا نتحدث عن لقطتين في مباراة نادي إنتر ضد فريق نابولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    اللقطتان بطلهما المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مع ظهور خاص للظهير الأيسر الإيطالي فيديريكو ديماركو؛ وذلك على النحو التالي:

    * اللقطة الأولى: هدف لاوتارو في الدقيقة 56؛ بصناعة ديماركو.

    * اللقطة الثانية: هدف لاوتارو في الدقيقة 90+1؛ بصناعة السويسري مانويل أكانجي.

    ولكن "لماذا ركزنا على هاتين اللقطتين تحديدًا؟!"؛ الإجابة بسيطة عزيزي القارئ، وهي لأن لاوتارو وديماركو ارتبطا بالعملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. برشلونة أراد استبدال ظهيره الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي بديماركو، في صيف العام الحالي؛ إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية، ليستمر الأخير مع إنتر.

    كما تحرك العملاق الكتالوني في أيام الميركاتو الأخيرة، في محاولة للتعاقد مع لاوتارو؛ بعد فشل صفقة المهاجم الأرجنتيني الآخر خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

  • FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP

    لهذه الأسباب.. برشلونة "مهووس" بثنائي إنتر

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لنركز أكثر على اللقطتين؛ اللتين قمنا بالإشارة إليهما، في مباراة نادي إنتر ضد فريق نابولي.

    وإذا تحدثنا عن اللقطة الأولى؛ سنجد أن الكرة كانت في طريقها لتكون "ركلة مرمى" لمصلحة نابولي، قبل أن يلحق بها الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو.

    ديماركو من لمسة واحدة؛ أرسل كرة عرضية إلى زميله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفًا لمصلحة إنتر.

    وهذه اللقطة؛ تعكس لنا أمرين مهمين للغاية عن ديماركو، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإصرار وعدم الاستسلام؛ مع القتالية على كل كرة.

    * ثانيًا: جودة عالية مع الكرة؛ حيث أرسل عرضية متقنة بلمسة واحدة وهو في وضعٍ صعب.

    ولذا.. من الطبيعي أن يحظى هذا اللاعب بإعجاب الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، الذي يحب مثل هؤلاء "المقاتلين" فوق أرضية الملعب.

    أما لاوتارو فقد أثبت مرة أخرى أنه "وحش" داخل منطقة الـ18؛ فيكفي أن ننظر إلى اللقطة الثانية التي نقصدها، وهي هدفه الذي سجله في الدقيقة 90+1.

    وبعد سلسلة من الكرات الطائشة داخل منطقة الـ18 لنادي نابولي؛ نجح لاوتارو في الارتماء وتسجيل هدف الفوز، ومنح النقاط الثلاث لإنتر.

    وإعجاب برشلونة بهذا المهاجم الأرجنتيني، ليس وليد الصيف الحالي أساسًا؛ بل أن الصحف الإسبانية تؤكد أن رئيس النادي جوان لابورتا، مهووس به حقًا منذ فترة طويلة.

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  • FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIAFP

    الخلاصة.. الكرة الإيطالية ترد بقوة وإنتر في خط تصاعدي!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ إن مباراة نادي إنتر ضد فريق نابولي مساء اليوم السبت، أثبتت لنا الآتي:

    * أولًا: الدوري الإيطالي يرد مرة أخرى على كل من يقول إنه أصبح مملًا؛ حيث شاهدنا متعة وإثارة كروية بكل معنى الكلمة.

    * ثانيًا: إنتر أثبت أنه يسير في خط تصاعدي مع مديره الفني الروماني كريستيان كيفو؛ والذي تولى المهمة في صيف عام 2025.

    وأساسًا.. كيفو نجح في معادلة رقم "سلفه" الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني السابق لإنتر والحالي لعملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعدم الخسارة في 15 مباراة متتالية، بمختلف المسابقات.

    وأبرز ما يُميز "إنتر كيفو" مؤخرًا؛ أننا نشاهد شخصية قوية للفريق في القمم الإيطالية، والتي أسفرت عن انتصارات مهمة وقلب بعض النتائج.

    لكن كل ذلك قد لا يكفي جمهور إنتر العريق؛ حيث أنهم دائمًا ما يبحثون عن اعتلاء منصات التتويجات، دون غيرها.