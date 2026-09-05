تحيا الكرة الإيطالية: كريستيان كيفو بطل ريمونتادا 2026.. وقمة نابولي أثبتت لنا "لماذا برشلونة مهووس بثنائي إنتر!"

ما أجمل كرة القدم عندما تكون هكذا، فنحن وقعنا في حب هذه اللعبة الشعبية الأولى؛ بسبب تقلُبات أحداثها، والذكريات التي تتركها في نفوسنا.

والحديث هُنا عن مباراة نادي إنتر ضد ضيفه فريق نابولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

وفي هذه المباراة؛ شاهدنا كل شيء في لعبة كرة القدم تقريبًا، سواء أهداف وفرص أو إثارة تحكيمية وأحداث فنية وتكتيكية متقلبة.

ونجح فريق نابولي الأول لكرة القدم في التقدم (2-0)؛ بواسطة كل من ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند، في الدقيقتين 50 و53.

لكن إنتر بشخصيته القوية؛ عاد وقلب النتيجة بثلاثة أهداف متتالية، عن طريق لاوتارو مارتينيز "ثنائية" وماركوس تورام.

وسجل لاوتارو ثنائيته في شباك نابولي، في الدقيقتين 56 و90+1 تواليًا؛ بينما أحرز تورام هدفه، في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة.. وصل إنتر إلى نقطته التاسعة من 3 مباريات، في "صدارة" الدوري الإيطالي مؤقتًا؛ بينما تجمد نابولي عند النقطة الثالثة، في "المركز العاشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد ريمونتادا إنتر ضد نابولي..