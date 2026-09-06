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Simone Eterno و محمد سعيد

ترجمه

شجاعة تُعلم "جيل زد" كرة القدم الحقيقية أم مغامرة متهورة؟ .. ثورة أورساتو التحكيمية تنزع سلطات الفيديو المطلقة وتدعم "البقاء للأقوى" في الدوري الإيطالي!

الدوري الإيطالي
فقرات ومقالات
روما
أتالانتا
إنتر
نابولي

تحول بالغ الأهمية في الكالتشيو فيما يتعلق بسلوك الحكام

ميلانو وروما، شأنهما شأن بقية أنحاء أوروبا، شهدتا في انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027 ملامح نهج تحكيمي جديد يبدو وكأنه يسعى إلى إعادة كرة القدم إلى طبيعتها، بعدما طغى تدخل تقنية الفيديو المساعدة (VAR) على كثير من تفاصيل اللعبة خلال السنوات الماضية.

ولم تكن مواجهتا إنتر ضد نابولي، وروما ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من الكالتشيو، مجرد مباراتين ضمن منافسات الجولة، بل شكلتا اختبارًا عمليًا لهذا التوجه الجديد، الذي يمنح الحكم مساحة أكبر لاتخاذ قراراته داخل الملعب، ويجعل تدخل الـVAR أكثر هدوءًا وانتقائية، بحيث لا تتحول التقنية إلى عنصر دائم الحضور في كل لقطة.

وراء هذا النهج تبرز شخصية الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، أفضل حكم في مونديال 2022، والذي يمثل أحد أبرز الأصوات الداعية إلى منح كرة القدم فرصة لاستعادة إيقاعها الطبيعي، من خلال تقليل التوقفات والتدخلات غير الضرورية، والسماح للمباريات بأن تُحسم داخل الملعب بدلًا من إغراقها في المراجعات والانتظار.

الفكرة هنا ليست التخلي عن التكنولوجيا أو التقليل من أهميتها، وإنما الوصول إلى توازن جديد بين الاستعانة بها وحماية طبيعة اللعبة؛ كرة قدم أكثر قسوة ومباشرة، وأكثر صدقًا في التعبير عن الجهد المبذول داخل الملعب، والأهم أنها تستمر في اللعب بدلًا من التوقف كل بضع دقائق لمراجعة ما حدث.

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    تجربة أورساتو: شجاعة تقلب موازين الكالتشيو

    ليس هذا من قبيل الصدفة، وهنا يجب أن نُشيد بمن امتلك الشجاعة للتغيير: فالنهج التحكيمي الجديد، الذي يحمل اسم ومسؤولية أورساتو، قد حقق إنجازًا بسيطًا بقدر ما هو ثوري.

    ذلك النهج نجح في أن يجرد "التقدم في النتيجة" من ميزته التنافسية، فلسنوات طويلة، كان بإمكان الفريق المتقدم إدارة المباراة ليس من خلال اللعب، بل من خلال مقاطعته من خلال المخالفة التكتيكية المستخدمة كساعة توقيت، الرمية الجانبية التي تتحول إلى استراحة لتناول القهوة والإصابة "الدبلوماسية" التي تُستخدم لتهدئة إيقاع مزعج.

    في كرة القدم الإيطالية وكثير من الدوريات العالمية، كان الفوز يتحقق أيضًا -بل وخصوصًا- من خلال إخماد المباراة، وليس فقط من خلال اللعب بشكل أفضل، لكن اليوم، أصبحت تلك الميزة أقل قيمة.

    أصبح الملعب، بعد أن تحرر من هذه الحسابات المتعلقة بالوقت المسروق، مرة أخرى مساحة يجب فيها الركض، والرقابة، والنضال وليس إدارة المباراة.

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  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    الالتحام لا يعني ارتكاب مخالفة

    المفارقة هي أن المخالفات، في حد ذاتها، لم تختفِ على الإطلاق، فالأرقام تقول ذلك بوضوح حيث يبلغ المتوسط في هاتين الجولتين الأوليين وجزء صغير منها 23 صافرة في المباراة الواحدة مقابل 24.5 في الموسم الماضي؛ وهو فارق يكاد يكون مجرد ضجيج إحصائي.

    هذا بالضبط هو النقطة الأكثر إثارة للاهتمام، تلك التي تدحض ادعاءات من يصرخون بـ«حرية للجميع»: لا يتم إطلاق صفارات أقل لأننا قررنا تجاهل التلامس، بل يتم إطلاقها بشكل مختلف لأن التلامس أصبح، بالنسبة لجيل زد من المشاهدين "الجديد" مرادفًا تلقائيًا للخطأ.

    أما كرة القدم، الحقيقية منها تلك التي وصفتها اللوائح دائمًا والتي خانتها الممارسات الإيطالية تدريجيًّا، فتقول العكس تمامًا: إنها رياضة أجساد تتنافس على المساحة وليست رقصة باليه يجب إيقافها عند أول لمسة للقميص، وإعادة اكتشاف ذلك ليس استسلامًا للخشونة، بل هو عودة إلى جوهر اللعبة.

    إحصائية أخرى تؤكد هذا النهج، ففي أول 24 مباراة بالكالتشيو هذا الموسم "وفقًا للقواعد الجديدة، لم نشهد أي مباراة تنتهي بالتعادل السلبي، حيث سمحت الخشونة وقلة الصافرات في دعم الجوانب الهجومية ومن ثم رأينا الكرة داخل الشباك في جميع المباريات.

    كذلك، لم تُحتسب أي ركلات جزاء في 24 مباراة وهو رقم يبدو مذهلًا للأجيال الحالية من متابعي كرة القدم، حيث سُمح للمدافعين بالتدخلات القوية من أجل منع الكرة أن تسكن شباكهم دون أن يعاقبوا بصافرات وإشارات نحو علامة الجزاء، سواء من حكم الساحة أو تقنية الفيديو.

    أضف إلى ذلك، ندرة البطاقات فلك أن تتخيل أن الدوري الإيطالي، المعروف بالعنف والتدخلات الخشنة، على مدار 24 مباراة لم يشهد سوى بطاقة حمراء واحدة فقط، واللافت أنها كانت بسبب الاعتراض فقط.

  • حالات تحكيمية تضع النهج الجديد في الميزان

    في اللقطات التالية، يمكنك أن ترى كيف يتم تطبيق هذا النهج التحكيمي بعقلانية، حيث يسمح بالتدخلات واعتراض المنافس بل والعنف أحيانًا دون عرقلة متعمدة أو استهداف لإيذاء المنافس.

    ففي هذه الحالة، سمح الحكم دي بيلو باستمرار اللعب رغم الالتحام بين دي بروينه وفاسكيز، صحيح أن المدافع لم يتدخل بشكل "نظيف" وحاول إغلاق الزاوية اليسرى مع السعي لعرقلة الخصم، لكنه كان متمركزًا أمامه (ولم يكن التحامًا كتفاً بكتف)، بل إن لاعب نابولي ساعد نفسه أيضًا بمد ساعده الأيمن نحو ظهر المنافس.

    على الجانب الآخر، هناك حالات أخرى، تجعل النهج الجديد محل انتقاد واضح من النقاد والجماهير، ففي مباراة كانت بعيدة عن الأنظار قليلًا بين فيورنتينا وفروسينوني، لم تتدخل تقنية الفيديو (VAR) رغم وجود "ضرب" واضح من لاعب لخصمه حيث سبق مونتيريسي لاعب فروسينوني منافسه دراجوشين إلى الكرة، فقام الأخير بضربه أثناء محاولته تشتيت الكرة ورغم ذلك لم يتدخل الحكم.

    في نفس المباراة، قام خيمينيز لاعب فيورنتينا بتوجيه صفعتين متتاليتين للاعب جابرييل براكاليا؛ حيث جاء رد فعل براكاليا -بعد تعرضه للإمساك- بصفعة للتحرر من القبضة، ثم تعمّد التوجه نحو الخصم والاندفاع نحوه بضربة، واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط.

    أما مباراة إنتر ونابولي التي تابعها أغلب عشاق الكرة الإيطالية باعتبارها قمة مبكرة، فشهدت مجموعة من الحالات التي فجرت غضب الجماهير وخصوصًا عشاق إنتر.

    ففي الفيديو التالي، نجد أن ستانيسلاف لوبتكا لاعب نابولي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ومنع بلاعب إنتر نيكولو باريلا من الوصول إليها في موقف هجومي واضح، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإطلاق صافرة ركلة الجزاء أو حتى تدخل حكم الفيديو المساعد.


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  • نظام VAR المُعدَّل: تصحيح مسار التكنولوجيا

    ثم هناك نظام تقنية الفيديو المساعد "VAR"، أو بالأحرى: هناك نظام VAR الذي أعيد تحديد دوره ليقتصر على مهمته الأصلية، ولم يعد ذلك الوحي الذي يُستدعى لأدق التفاصيل التي لا تتجاوز جزءًا من الثانية.

    لقد مارست غرفة ليسوني لسنوات، سلطة غير متناسبة على أرض الملعب مقارنة بولايتها الأصلية، ألا وهي تصحيح الأخطاء الواضحة والجلية وليس تحليل كل لقطة بالسرعة البطيئة بحثًا عن التلامس الذي عند إخراجه من سياقه، يصبح حتمًا وبشكل منهجي مخالفة.

    وبات واضحًا أن إعادة مسؤولية الحكم الفوري إلى حكم الساحة مع حصر استخدام التكنولوجيا في الحالات التي تستحقها حقاً، له أثر جانبي قيم: تتوقف المباراة عن التوقف انتظارًا لحكم مختبري، وتعود إلى الحياة في الحاضر، بكل ما ينطوي عليه ذلك من نقص ولكن أيضاً بكل ما ينطوي عليه من حقيقة.

  • تحية للشجاعة مع توخي الحذر

    قد يقول البعض: من المبكر الحديث عن تحول تاريخي، فجولتان ونصف لا تشكلان ثورة، هذا صحيح، ومن الصواب توخي الحذر، لكن هناك شيئًا ما، في بداية هذا الموسم، يشبه دوريًا عاد ليثق بأسلوب لعبه بدلاً من التمسك بالتفاصيل الدقيقة.

    وإذا كان هذا هو الاتجاه تقليل إضاعة الوقت، وتقليل التقديس المفرط للتلامس، ونظام VAR الذي يتدخل فقط عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا؛ إلى جانب، بالطبع، تطبيق القواعد الجديدة التي رأيناها بالفعل في كأس العالم، والتي تعاقب بشكل ملموس من يحاول التحايل في حالات الإصابات والرميات الجانبية والركلات الخلفية، فعندئذ نعم، يستحق الأمر الإشادة بمن كان لديه الشجاعة لفرضها.

    ليس لأن كرة القدم أصبحت فجأة أكثر جمالًا بموجب مرسوم، بل لأنه سُمح لها ببساطة، مرة أخرى، بأن تكون على طبيعتها.