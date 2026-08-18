وسط صدمات الدرعية: النصر جاهز لـ"اعتزال" كريستيانو رونالدو.. ومن حقكم الغضب ضد الهلال لكن "دون دراما"!

النادي البطل يُحافظ على هويته؛ سواء غيّر مديره الفني أو غاب عنه بعض اللاعبين، خلال الموسم الرياضي الواحد.

وهذا ما أصبحنا نُشاهده مع عملاق الرياض النصر؛ الذي رحل مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس في صيف العام الحالي، مع قدوم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بدلًا منه.

وحتى مع غياب أبرز نجومه، مثل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ يحقق الفريق النصراوي الفوز تلو الآخر، كما حدث ضد نادي الفتح ثم أمام الدرعية.

وفاز النصر (4-1) ضد فريق الدرعية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

رباعية النصر، جاءت بواسطة البرتغالي جواو فيليكس "ثنائية" والفرنسي محمد سيماكان والسعودي عبدالله الحمدان، في الدقائق 11 و36 و37 و68؛ بينما أحرز الدرعية هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية، عن طريق الإسباني أوسكار رودريجيز.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على الدرعية..