Goal.com
مباشر
BogaGetty Images

ترجمه

الدرس الذي تعلمته يوفنتوس من بوغا: مثل بيرلو-فيدال-بوغبا-ماركيزيو

اللاعب الإيفواري هو أفضل صفقة قامت بها يوفنتوس: فقد كلف القليل جدًا، على عكس غيره. درس يذكرنا بالماضي

أصبح جيريمي بوغا رسمياً أفضل صفقة أبرمتها يوفنتوس في سوق الانتقالات، إذا ما جمعنا بين فترات الصيف الماضي ويناير. بعد أن سجل أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية (روما، بيزا، وأودينيزي)، يترك اللاعب الإيفواري المولود عام 1997 بصمته في هذه المرحلة من موسم يوفنتوس، وقبل كلشيء، يلقن يوفنتوس درسًا، أو بالأحرى يذكر يوفنتوس بدرس: لإجراء صفقات جيدة في سوق الانتقالات، ليس من الضروري إنفاق مبالغ طائلة، ففي بعض الأحيان تكفي الأفكار والحدس.

في الواقع، يدفعنا للتفكير في المبلغ الذي دفعته يوفنتوس مقابل بوغا مقارنة بالعديد من الصفقات الأخرى في السنوات الأخيرة، وهي صفقات لاعبين كان من المفترض نظريًا أن يقدموا أداءً أفضل بكثير من أداء لاعب ساسولو السابق. لكن ما يحدث هو العكس تمامًا.

  • أموال بوغا

    نستذكر تفاصيل الاتفاق مع نادي نيس بشأن بوغا: "يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم (Juventus Football Club S.p.A.) عن توصله إلى اتفاق مع نادي OGC Nice بشأن الاستحواذ المؤقت، دون مقابل، على حقوق الأداء الرياضي للاعب جيريمي بوغا حتى 30 يونيو 2026. كما ينص الاتفاق على حق يوفنتوس في الاستحواذ النهائي على حقوق الأداء الرياضي

    اللاعب. ويبلغ المبلغ المتفق عليه للاستحواذ النهائي المحتمل 4.8 مليون يورو، تدفع على مدى سنتين".

    • إعلان

  • المقارنة مع كووبماينرز وأوبندا

    إذا قررت يوفنتوس ممارسة حقها في شراء بوجا، وهو ما يبدو مرجحاً، فستحصل على مهاجم يبلغ من العمر 29 عاماً، يتمتع بمستوى جيد وقادر على إثبات نفسه في دوري بمستوى الدوري الإيطالي، مقابل 4.8 مليون يورو فقط. وهذا لا شيء مقارنة بـ 61 مليون يورو التي أنفقتها على تيون كوبمينيرز و40 مليونيورو التي سيتعين على يوفنتوس دفعها إلى لايبزيغ للوفاء بالتزامها بشراء لويس أوبيندا.

  • الدرس

    لذا، يجب أن تكون قضية بوغا درساً مستفاداً لليوفنتوس في سوق الانتقالات القادم: فحتى من خلال إنفاق مبالغ قليلة أو معدومة، يمكن شراء لاعبين متميزين. وذلك بفضل الأفكار والحدس. أما في حالة الرغبة في استثمار مبالغ كبيرة، فمن الأفضل أن يكون ذلك فقط من أجل التعاقد مع نجوم مؤكدين، الذين يمثلون رهاناً آمناً، بدلاً من اللاعبين المتوسطين أو من يُزعم أنهم نجوم.

  • التاريخ

    من ناحية أخرى، فإن ماضي يوفنتوس نفسه يذكر الفريق الحالي بهذه الدرس. فلنتذكر على سبيل المثال خط الوسط المكون من بيرلو وماركيزيو وفيدال وبوغبا، الذي يعد أحد أقوى خطوط الوسط وأكثرها فوزًا في تاريخ «السيدة العجوز» بأسره. التكلفة الإجمالية لتلك الخط الوسط؟ 12.5 مليون يورو، وهي الأموال التي أنفقت لشراء فيدال من باير ليفركوزن. لم يتم إنفاق أي أموال على اللاعبين الآخرين في تلك الخط الوسط: ماركيزيو من أكاديمية النادي، وبوغبا وبيرلو مجانًا. الحدس والأفكار. كما هو الحال مع بوغا.

    واتساب: جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة واتساب الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
0