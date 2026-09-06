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محمد سعيد

الدرس الأول من "العجوز" أوباميانج لكيليان مبابي: 13 لقطة تكفي لغزو الليجا .. ولا تأمن غدر مورينيو

فقرات ومقالات
بيير إيميرك آوباميانج
كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورنيا

تفوق مُحرج لمهاجم يخوض خريف مسيرته وآخر في ذروة مجده

عشاق كرة القدم الحقيقيون، يدركون أن قيمة المهاجم المثالي لا تُقاس بما يتقاضاه من أرقام فلكية أو بما يحيطه من صخب إعلامي وشعبية، بل بتلك اللحظة الحاسمة التي تهتز فيها الشباك، ومع بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني، فرضت إحصائية رقمية مثيرة مقارنة استثنائية بين اسمين؛ أحدهما يخوض خريف مسيرته الكروية، والآخر يُفترض أنه يعيش ذروة مجده الهجومي.

وإذا نظرت بصورة مجردة إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والفرنسي كيليان مبابي، مع الأسابيع الأولى من موسم 2026-2027، فالنتيجة الرقمية تقول إن كليهما يملك 4 أهداف في رصيده بالليجا مع مرور 4 جولات، لكن التفاصيل الخلفية تروي قصة مختلفة تمامًا عن الفاعلية والنجاعة أمام المرمى.

وفي السطور التالية يطرح "جول" مقارنة مبدئية بين الجابوني والفرنسي، قد تتغير تمامًا مع تقدم عمر المسابقة، لكنها تعطي أيضًا مؤشرًا واضحًا حول شكل منافسة من نوع خاص بين مهاجمين من العيار الثقيل.

  • AubameyangGetty Images

    أوباميانج وإعادة اكتشاف نفسه في الليجا

    واصل أوباميانج كتابة اسمه بحروف ذهبية في مسابقة الدوري الإسباني، بعدما لعب دور البطولة المطلقة في فوز ديبورتيفو لاكورونيا المثير على فياريال، ورغم بلوغه سن الـ 37، أثبت المهاجم المخضرم أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق أمام كبار البطولة.

    كان "أوبا" كلمة السر في انتفاضة ديبورتيفو على ملعب "لا سيراميكا"؛ حيث صنع هدف التعادل لزميله لويسمي كروز بتحرك ذكي وتمريرة حاسمة، قبل أن يأخذ زمام المبادرة بنفسه في الدقيقة 88. انطلق الجابوني بسرعته المعهودة خلف الدفاع، وأنهى الهجمة بلمسة ساحرة منح بها فريقه نقاط المباراة الثلاث.

    ولم تكن تلك المباراة مجرد طفرة عابرة، بل استمرارًا لسلسلة هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي منذ انطلاق الموسم، ليقود ديبورتيفو لجمع 8 نقاط والتواجد بين مراكز المربع الذهبي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويتحول سريعًا إلى القائد الملهم لهجوم الفريق.

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  • مبابي وبداية غير مقنعة مع ريال مدريد

    على الجانب الآخر من المشهد، لم تكن خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدف دون رد مجرد تعثر عابر، بل جاءت لتقرع ناقوس الخطر حول مستوى النجم الفرنسي كيليان مبابي، حيث عاش مهاجم النادي الملكي ليلة معقدة بعيدة عن التوقعات؛ إذ أخفق في تحويل الفرص السانحة إلى أهداف، بل وأهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء وحتى عندما تصدى الحارس لركلة الجزاء عادت له الكرة أمام المرمى الخالي لكن تأخر رد فعله كان فرصة مثالية لمدافعي بيتيس في إبعاد الكرة ومنح ريال مدريد أول هزيمة في الموسم.

    ولم تتوقف معاناة مبابي عند إهدار 4 فرص محققة للتسجيل في تلك المباراة، بل امتدت لضعف المردود البدني والالتحامات؛ إذ لم يفز سوى بـ 5 مواجهات أرضية من أصل 13.

    والأكثر إثارة للقلق الآن بين جماهير الملكي في فلسفة مدربه جوزيه مورينيو، هو الغياب التام للمساهمات الدفاعية والضغط العالي عند فقدان الكرة؛ وهو أدنى التزام تكتيكي يطلبه المدرب البرتغالي من مهاجميه لضمان توازن المنظومة.


  • Kylian Mbappe France 2026 World CupGetty

    حرفيًا: العمر مجرد رقم وهذا هو الدليل

    "العمر مجرد رقم" مقولة يمكن إثباتها في أكثر من مجال وحتى كرة القدم، في كل يوم تقدم لنا نماذج مثالية تؤكدها، ونحن الآن لا نحتاج للحديث عن عبقرية كريستيانو رونالدو بعدما تجاوز الأربعين أو مقدار عطاء لوكا مودريتش وسحر ميسي في نفس العمر، لأننا لدينا نموذج جديد لا يبدع فقط بل يحرج بأرقامه أبرز المهاجمين حول العالم وهداف كأس العالم الأخيرة.

    هنا تأتي الإحصائية لتكشف الحقيقة الكاملة وتضع الفاعلية الهجومية تحت المجهر، على النحو التالي:

    المحصلة التهديفية: يتساوى أوباميانج ومبابي برصيد 4 أهداف لكل منهما في الدوري الإسباني.

    الفاعلية وعدد المحاولات: احتاج أوباميانج إلى 13 تسديدة فقط ليكتب أهدافه الأربعة مع ديبورتيفو لاكورونيا، بينما احتاج مبابي إلى 31 تسديدة للوصول إلى نفس الرصيد مع ريال مدريد.

    عامل السن: يحقق أوباميانج هذه الكفاءة العالية وهو في سن الـ 37 عامًا، مبرهنًا على أن خبرة السنين وقوة التمركز تتفوق أحيانًا على الحماس والركض المتواصل دون حسم.

    توضح هذه الأرقام كيف يتعامل الجابوني بذكاء شديد مع مجهوده البدني؛ فهو لا يستهلك طاقته في محاولات طائشة، بل ينتظر اللحظة المناسبة ليضرب بدقة متناهية، على عكس مبابي الذي يعاني من إهدار الفرص وغياب اللمسة الأخيرة الحاسمة أمام المرمى.


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  • Jose MourinhoGetty Images

    هل يغير مورينيو من قناعاته بشأن مبابي؟

    تفتح هذه الأرقام الباب أمام تساؤل جوهري حول المستقبل التكتيكي لريال مدريد: هل يدفع هذا التباين في الفاعلية جوزيه مورينيو لإعادة النظر في أسلوب تعامله مع مبابي؟

    من المعروف عن المدرب البرتغالي عدم تساهله مع أي لاعب لا يخدم المنظومة بشكل كامل؛ فهو يريد مهاجمًا يستغل الفرص أمام المرمى ويقاتل لاستعادتها حال فقدانها.

    وإذا استمر مبابي في إهدار المحاولات بهذا المعدل المرتفع مع التقاعس عن الواجبات الدفاعية، فقد يجد نفسه أمام قرارات صارمة من مورينيو، الذي لن يتردد في تغيير قناعاته وتعديل أدواره داخل الملعب، ليعيد للخط الأمامي الانضباط والفاعلية التي يجسدها مهاجم بعمر 37 عامًا في ديبورتيفو لاكورونيا.

    الجميع يتفق على أن مبابي هو واحد من أبرز الهدافين في كرة القدم الحديثة وإمكانياته ليست محل نقاش، لكن في نفس الوقت مورينيو لن يصبر كثيرًا، لأن وراءه ملايين من عشاق الملكي لن يقبلوا بموسم صفري جديد ورئيس اسمه فلورنتينو بيريز راهن بمئات الملايين على عودة لمنصات البطولات بمخاطرة كبيرة في شروع يقوده البرتغالي.

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