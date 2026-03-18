Goal.com
مباشر
Sergio Conceicao Ittihad Hossam Aouar Youssef En-Nesyri (Goal Only)Goal AR
زهيرة عادل

"نظام وقلب" الخلود يقلبان الموازين بكبرى مفاجآت كأس الملك .. عندما تتحول كلمة "الأفضل" إلى لعنة في الاتحاد وتصبح مشاعر الجماهير لُعبة!

أبرز ملامح إطاحة الخلود للاتحاد من كأس الملك..

فريق في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 يصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى حساب بطل النسخة الماضية .. نعم! هذه هي مفاجآت الكأس الغالية.

الخلود أطاح يوم الأربعاء، بالاتحاد من كأس الملك، منتصرًا بفضل ركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، ليصل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل موسى ديابي للاتحاد أولًا في الدقيقة 40، فيما أدرك عبدالعزيز العليوة التعادل للخلود في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وفي الأشواط الإضافية، فرض التعادل نفسه مرة أخرى، حيث تقدم العميد أولًا بهدف ستيفن بيرجفاين في الدقيقة 96، قبل أن يعيد آدم بيري الخلود للمباراة بهدف في الدقيقة 111، لتقول ركلات الجزاء الترجيحية كلمتها في الأخير، وتمنح بطاقة التأهل للخلود الذي سيواجه الهلال في النهائي.

وللتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة الاتحاد والخلود، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • من العدم إلى كتابة التاريخ

    في نوفمبر 2025، احتفل رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج؛ مالك نادي الخلود، بالتأهل لنصف نهائي كأس الملك، كأكبر إنجاز في تاريخ النادي، برسالة جاء ضمنها: "نحن قادمون من العدم لكننا ننتصر بالنظام والقلب".



    والليلة الخلود يجسد تلك المقولة من جديد، فترك الاستحواذ للاتحاد، ولعب هو على اللدغات القاضية في الأوقات الحاسمة، إذ كلما تأخر عاد، حتى ابتسمت له ركلات الحظ في الأخير.

    وبينما يتحجج الاتحاد برحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عنه في شتاء 2026 وتأثير ذلك عليه، فقد هزمه الخلود دون لاعبه الأبرز جون باكلي، الذي غاب بداعي الإيقاف.

    فكما قال بن هاربورج فـ"النظام والقلب" قادران على قلب الموازين مهما كان الخصم!

  • "لعنة" الأفضل

    سوء حظ غريب يواجه الاتحاد في السنوات الأخيرة، تحديدًا فيما يتعلق بـ"أفضل لاعب" بين صفوفه..

    الحديث هنا عن تعرض لاعب وسطه المالي محمدو دومبيا، لإصابة قوية في بداية مواجهة الليلة أمام الخلود، تحديدًا في أول عشر دقائق.

    المؤشرات الأولية تشير إلى معاناة دومبيا من قطع في الرباط الصليبي للركبة، وفقًا لطريقة سقوطه وحركة قدمه وركبته، لاسيما وأنه سقط دون تدخل من أي لاعب.



    تلك الإصابة اختارت "أفضل لاعب" في العميد بالموسم الجاري بشكل عام، رغم أنه لم يكن قد حصل على فرصته كاملة في النصف الأول من الموسم، فيما كانت فرصته بعد رحيل الفرنسي نجولو كانتي إلى فنربخشه في الميركاتو الشتوي الماضي.

    وبالعودة للوراء فإن "لعنة الأفضل" قد أصابت اثنين من نجوم الاتحاد في المواسم الماضية، حيث كانت الإصابة نفسها تضربهم بينما يكونوا في قمة مستواهم..

    هذا حدث مع المدافع المصري أحمد حجازي بنهاية موسم 2022-2023، وكذلك المدافع السعودي أحمد شراحيلي في 2023-2024!

  • الآن .. كونسيساو أمام الاختبار الأصعب

    إن نظرت لوجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، في كل مباراة وهو على مقاعد البدلاء، فهو يقول الكثير عما يعانيه الفريق في الموسم الجاري.

    صحيح أنه رجل لا يبتسم كثيرًا بشكل عام، لكن حاله مع الاتحاد مختلف تمامًا، حيث الحزن حتى في أوقات تحقيق الانتصارات، كون وضع الفريق ككل ليس بجيد، بخلاف خسارة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي بالطبع.

    لكن الآن كونسيساو أمام أحد الاختبارات الصعبة أمام الجماهير، لتطويع خبراته كمدرب لإيجاد البديل المناسب لمحمدو دومبيا بعد إصابته القوية أمام الخلود، خاصةً وأن الفريق ينافس على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

    أمام الخلود، اعتمد كونسيساو على الدفع بموسى ديابي على الطرف، مع وجود ستيفن بيرجفاين في العمق، وعودة حسام عوار للخلف لحل محل دومبيا، لكنه لم يكن الحل الأفضل، إذ افتقد الاتحاد كثيرًا لجهود النجم المالي الشاب في الربط بين الخطوط مع إضافة الزيادة الهجومية المطلوبة للوصول لمرمى الخصم بأقصر الطرق.

    فهل من حلول الأخرى للمنافسة على النخبة الآسيوية؟ ما على كونسيساو حاليًا سوى تجربة بعض التغييرات.. كتقديم قلب الدفاع دانييلو بيريرا بجوار فابينيو، مع اللعب بأحمد شراحيلي وستيفان كيلير أو حسن كادش كقلبي دفاع، كذلك يمكن أن تفتح إصابة دومبيا الباب أمام فيصل الغامدي للعب كأساسي بجوار فابينيو، مع بقاء دانييلو كقلب دفاع.

  • موسى ديابي .. من يتلاعب بمشاعر جمهور الاتحاد!

    الجناح الفرنسي الذي وجد نفسه من بديل إلى أساسي في أول عشر دقائق من المباراة بعد إصابة محمدو دومبيا.

    بالأمس في الوسط الاتحادي، كان الجمهور يتوعد كونسيساو حال الدفع بديابي أساسيًا، لكن القدر لعب دوره، واضطر المدرب البرتغالي للدفع به.

    المفاجأة كانت تقديم ديابي 35 دقيقة استبشر بها الجمهور خيرًا، حيث كان الأكثر نشاطًا في الشوط الأول تقريبًا، ونجح في إحراز الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



    لكن عاد موسى ديابي أدراجه بغرابة شديدة في الشوط الثاني، وكان الاتحاد يلعب بعشرة لاعبين فقط، حيث عرضية بلا هوية، محاولات فاشلة لاختراق منطقة جزاء الخلود وغيرها من القرارات الخاطئة التي تقتل الهجمات.. والأدهى كان إهداره ركلة الجزاء الحاسمة، التي أهدرت بطاقة التأهل للنهائي إلى الخلود!



    الأكيد أن مواجهة الخلود ما أضافت لديابي شيئًا سواء المزيد من الانتقادات، وتأكيد وجهة نظر الجمهور بشأن ضرورة التخلص منه بنهاية الموسم الجاري.

  • من حق يوسف النصيري أن يغضب!

    إن كان على الاستحواذ فقد تفوق الاتحاد بفارق كبير على الخلود، وإن كان على التأثير، فالعميد صاحب بصمة سلبية!

    "صناعة الفرص والوصول لمناطق الخطورة للخصم" أزمة كبرى يعاني منها العميد في الموسم الجاري، وقد تجلت أمام الخلود بوضوح، إذ لم تصل الكثير من الكرات للمهاجم المغربي يوسف النصيري.

    المشكلة الأكبر أن الاتحاد تعاقد مع النصيري في الشتاء الماضي على أمل أن يتقن لاعبيه الكرات العرضية، كي يستقبلها المغربي برأسه التي تصيب غالبًا ومن ثم تسجيل المزيد من الأهداف أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي.

    لكن لاعبو الاتحاد أمام الخلود رفعوا شعار "عرضيات بلا هدف"، إذ كانت غالبيتها في متناول لاعبي الخلود دون أي عناء!

    والنتيجة؟ .. قرار سيرجيو كونسيساو بإخراج يوسف النصيري في الدقيقة 71 من عمر المباراة، والدفع بصالح الشهري، لكن المغربي أبدى اعتراضه بعد التبديل.

    وإحقاقًا للحق، لا يلام النصيري على غضبه، فقد هرب من الانتقادات التي كانت تحاصره في فنربخشه بحثًا عن تجربة جديدة في الاتحاد، ليجد نفسه وسط لاعبين لا يعرفون معنى "العرضية المتقنة"!

دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الخليج crest
الخليج
الخليج
دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الحزم crest
الحزم
الحزم
0