الخلود يعرض التنازل عن حقه .. بن هاربورج يطرح استفتاءً غريبًا بشأن نهائي كأس الملك أمام الهلال

بعيدًا عن الموعد، قرر رئيس نادي الخلود بن هاربورج طرح استفتاء جماهيري خاص بتذاكر نهائي كأس الملك أمام الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

الاستفتاء يتعلق بنسبة كل فريق من مدرجات الاستاد، حيث يعرض إمكانية التنازل "بشكل كامل" عن نسبة فريقه في الحضور الجماهيري، إن أجمعت الأغلبية على هذا الرأي.

وكتب بن هاربورج عبر حسابه: "وصلتني رسائل كثيرة بخصوص نسبة توزيع المقاعد لنهائي كأس الملك القادم، تطالبني بمنح النسبة المخصصة لنا لجماهير نادي الهلال. هذه بطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، وأنا أحب السعودية وأتطلع دائمًا لرؤية ملاعبها ممتلئة، لذا سأوافق على النتيجة التي سيقع عليها الاختيار في التصويت".

مع طرحه لخيارين فقط؛ "عط الهلال النسبة كاملة، لا تعطيهم وأنا بحضر للخلود".



