لا تهدأ الجدل الذي يشغل منتخبي المغرب والسنغال هذه الأيام بشأن المباراة النهائية المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية، التي فاز بها ماني وزملاؤه على أرض الملعب، لكنها مُنحت للمغرب إدارياً في الأيام الماضية. بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منح اللقب للمغرب، قررت السنغال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي نفسه لا تزال هي محور الاهتمام.
الخلاف بين المغرب والسنغال: فرض عقوبات على كلا الفريقين، لكن مشاركتهما في كأس العالم لن تكون مهددة
الآثار المترتبة على كأس العالم
وفقاً لما أوردته قناة RMC Sport، لن يكون للخلاف بين المغرب والسنغال أي تأثير على كأس العالم ومشاركة المنتخبين في البطولة. فقد فرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عقوبات شديدة على الاتحادين، لكن هذه العقوبات لن تسري إلا على البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نفسه. وبالتالي، فإن هذه العقوبات تستهدف النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، وليس كأس العالم لكرة القدم القادمة.
