"الخطة واضحة للغاية".. أتلتيكو مدريد يحبط أحلام برشلونة ويعلن عودة ألفاريز للتدريبات

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ألفاريز عاد إلى مركز تدريبات أتلتيكو مدريد بعد ظهر الجمعة لإجراء جلسة فردية مع أحد مدربي اللياقة البدنية، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية أيام الأربعاء والخميس وصباح الجمعة بسبب المرض. رغم تحسن حالته وتواصله المستمر مع الطاقم الطبي، إلا أن المدرب دييغو سيميوني أكد غياب المهاجم عن مباراة إشبيلية.

وقال سيميوني: "من الواضح أنه لن يكون متواجدًا غدًا، أبقى في نفس الموقف من وجهة نظر رياضية، أفكر في مساعدته بأفضل طريقة ممكنة حتى يتمكن من الاستمرار في كونه اللاعب بالغ الأهمية الذي يمثله بالنسبة لنا، والتركيز على ما يهمني، وهو إشبيلية".