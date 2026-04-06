الحل في سوسييداد .. ريال مدريد يحدد معوض ألابا وروديجر

يقال إن «البلانكوس» قد وضعوا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا نصب أعينهم، لأنه من شأنه أن يوفر الاستقرار الفوري، فضلاً عن أنه يتمتع بإمكانيات طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد ليس بأي حال من الأحوال النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع مارتين. ويُقال إن هناك اهتمامًا به خارج حدود البلاد أيضًا. لكن التقرير لم يذكر أسماء أندية محددة.

يُعتبر مارتين موهبة كبيرة للغاية: فهو قوي في الكرات الرأسية ولا يزال قادراً على التطور. إلى جانب استقراره الدفاعي، يشكل خطراً في المواقف الثابتة.

يعد مارتين لاعباً أساسياً بلا منازع في ريال سوسيداد، وقد خاض 25 مباراة رسمية في جميع المسابقات هذا الموسم. يمتد عقده مع النادي الباسكي حتى عام 2031. كما أنه لاعب في منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، حيث شارك في أربع مباريات دولية.