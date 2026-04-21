علي رفعت

الحل في الصغار.. كيف يستفيد كبار الملكي من تتويج شباب ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

موسم ناجح للشباب وفاشل للغاية للكبار!

فاز فريق ريال مدريد للشباب بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة لوزان السويسرية. 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل للملكي ياكوبو أورتيجا في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الفريق البلجيكي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء. 

واتجهت المواجهة مباشرة إلى ركلات الترجيح التي حسمها لاعبو ريال مدريد بنتيجة 4-2، ليؤكدوا جودة العمل في أكاديمية النادي وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل القارية الكبرى. 

ويفتح هذا الانتصار الباب أمام تساؤلات فنية حول كيفية استغلال هذه المواهب لدعم الفريق الأول، خاصة في ظل قرب الخروج رسميًا من الموسم الثاني على التوالي بصفر بطولات.


  • نافارو وتأمين مستقبل حراسة المرمى


    يعد الحارس الشاب خافي نافارو المكسب الأبرز من هذه البطولة، حيث أظهر قدرات فنية وبدنية لافتة للنظر طوال مشوار الفريق.

    نافارو الذي تصدى لثلاث ركلات جزاء في دور نصف النهائي عاد ليكرر التميز نفسه في النهائي بتصديه لركلتين، مما جعله العنصر الأكثر تأثيرًا في حصد اللقب.

    الحاجة الفنية في الفريق الأول تقتضي البدء في دمج هذا الحارس ضمن تدريبات الفريق الكبير بشكل منتظم ومستمر.

    الاحتكاك المباشر مع الحارس تيبو كورتوا سيساهم في نقل الخبرات التراكمية للحارس الشاب، وتحديدًا في جوانب التمركز والتعامل مع الكرات العالية وقيادة خط الدفاع.

    وجود حارس موهوب في سن 19 عامًا يتدرب يوميًا بجانب أحد أفضل حراس العالم سيوفر على النادي البحث عن بدلاء من خارج الأسوار، ويضمن استمرارية الجودة في هذا المركز الحساس لسنوات طويلة قادمة.


  • حلول هجومية ودفاعية من داخل البيت المدريدي


    أفرزت البطولة عناصر هجومية تمتلك كفاءة عالية، وفي مقدمتهم المهاجم ياكوبو أورتيجا الذي سجل هدفًا مميزاً في النهائي بالكعب.

    أورتيجا يمثل نوعية المهاجم الذي يحتاجه الفريق الأول كخيار بديل، فهو يمتاز بالتحرك الذكي داخل منطقة الجزاء والقدرة على إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص.

    كما برز الجناح دانييل يانيز كعنصر هجومي قادر على صناعة الفارق بفضل سرعته ومهارته في تجاوز المدافعين، وهو ما ظهر واضحًا في تهديده المستمر لمرمى كلوب بروج.

    أما في الجانب الدفاعي، فقد أظهر خيسوس فورتيا نضجًا كبيرًا في مركز الظهير الأيمن، حيث قدم تمريرة حاسمة متقنة وأدى أدوارًا دفاعية وهجومية متوازنة.

    تصعيد هؤلاء اللاعبين بشكل تدريجي سيمنح الجهاز الفني للفريق الأول خيارات إضافية جاهزة بدنيًا ونفسيًا للمشاركة في مباريات الكأس أو كبدلاء في الدوري، مما يساعد في عملية تدوير اللاعبين والحفاظ على جاهزية العناصر الأساسية، وقد يجد فيهم الملكي ضالته لإعادة الفريق لمنصات التتويج.


  • استراتيجية التصعيد والفائدة الاقتصادية


    تعتمد الأندية الكبرى حاليًا على قطاعات الشباب لتفادي الأسعار المبالغ فيها في سوق الانتقالات، وريال مدريد يمتلك الآن مجموعة جاهزة للاستثمار الفني.

    الاعتماد على أبناء النادي الذين تشبعوا بفلسفة الفريق منذ الصغر يقلل من فترة التكيف التي يحتاجها اللاعبون القادمون من بيئات مختلفة.

    مدافع الفريق دييجو أجوادو الذي سجل ركلة الترجيح الأخيرة ببرود أعصاب لافت، يقدم مثالاً للهدوء والثقة التي يجب أن تتوفر في لاعب ريال مدريد.

    دمج ثلاثة أو أربعة عناصر من هذا الفريق مع الفريق الأول لا يعد مجرد مكافأة لهم، بل هو قرار رياضي واقتصادي هام للغاية.

    هؤلاء الشباب أثبتوا قدراتهم أمام فرق قوية مثل باريس سان جيرمان وكلوب بروج، مما يعني أن الفجوة الفنية بينهم وبين الفريق الأول ليست كبيرة، ويمكن سدها من خلال المشاركة في دقائق لعب متفرقة تحت ضغوط تنافسية حقيقية.


    بيت القصيد


    يمثل فوز شباب ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا فرصة ذهبية للنادي لتأمين مستقبله الفني دون عناء البحث في الخارج.

    الاستفادة الحقيقية لا تكمن في الاحتفال بالكأس فقط، بل في البدء فورًا في إشراك العناصر المميزة مثل نافارو وأورتيجا وفورتيا في تدريبات الفريق الأول.

    هؤلاء اللاعبون يمتلكون المهارة والشخصية اللازمة لارتداء قميص الملكي، وتواجدهم بجانب الكبار سيضمن انتقالًا هادئًا للأجيال ويحافظ على هوية النادي التنافسية في قادم المواعيد.