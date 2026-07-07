الحكومة تبرأت منها وماكرون دعم كيليان.. النائبة الباراجوانية الجدلية: مبابي عنصري وسأقاضيه!





جاء رد فعل السيناتورة اللاتينية غاضبًا عقب خروج مبابي في تصريحات وصفها فيها بأنها امرأة حقيرة لا تستحق منصبها الإداري.

وتوجهت أماريا في خطابها المفتوح لمبابي قائلة: "أنت لا تعرفني، ليس لديك أي فكرة عن هويتي، ولا تملك أي حق للقول بأنني امرأة حقيرة ولا أستحق المنصب الذي أشغله، أنا سيناتورة للأمة الباراجوانية، ومنتخبة عبر صناديق الاقتراع".

وأضافت منددة بسلوكه اللفظي: "من أنت لتحاول إهانتي أو احتقاري وأنت لا تعرفني أصلاً؟ هذا عنف جندري نقي وبسيط، وعنف سياسي ضد امرأة وصلت إلى منصبها عبر التصويت الشعبي لأبناء شعبها".

وعن المسار القانوني الذي تنوي اتخاذه ضد النجم الفرنسي قالت: "اعتذر لي، واحترم بلدك وقدم اعتذارًا، وإلا فإنني قد أبدأ إجراءات قانونية وقضائية ضدك بتهمة ممارسة العنف القائم على النوع الاجتماعي".



