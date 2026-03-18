الحكومة السنغالية تطالب بإجراء تحقيق في "الفساد" داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن قراره بإلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية لصالح المغرب

وقد غضبت الدولة من هذا التغيير في القرار، فطلبت رسمياً إجراء تحقيق مستقل. وأصدر متحدث باسم الحكومة بياناً لاذعاً، مطالباً بمساءلة المسؤولين عما وصفه بأنه قرار غير قانوني وجائر للغاية. وقال: "هذا القرار غير المسبوق والخطير للغاية يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، وفي مقدمتها النزاهة والولاء واحترام حقيقة اللعبة. وهو ينبع من تفسير خاطئ بشكل واضح للوائح. وبالتشكيك في نتيجة تم تحقيقها في نهاية مباراة لعبت بشكل سليم وفازت وفقاً لقواعد اللعبة، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يقوض بشكل خطير مصداقيته والثقة المشروعة التي يضعها الشعب الأفريقي في المؤسسات الرياضية القارية. ولا يمكن للسنغال أن تتسامح مع قرار إداري يمحو الالتزام والجدارة والتميز الرياضي. وترفض السنغال بشكل قاطع هذه المحاولة غير المبررة للحرمان من الحقوق. وتدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم."