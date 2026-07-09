بين أزمة مصر وطلب برتغالي بمنح كأس العالم للأرجنتين .. سوابق الحكم فاكوندو تيلو ومدرب المغرب "ضرب عصفورين بحجر"!

وقبل الغوص في الحديث عن الحكم فاكوندو تيلو، يجب الإشارة إلى "تصرف" محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، والذي يمكن القول إنه تعامل مع الأمر بذكاء.

بالتأكيد، لا يخفى على المدرب المغربي، هذا الجدل العالمي الذي صاحب الإعلان عن تعيين حكم أرجنتيني لإدارة مباراة فرنسا والمغرب، في الوقت الذي أثار فيه حكم فرنسي جدلًا واسعًا، في مباراة مصر والأرجنتين، خاصة وأن الحكم فرانسوا ليتكسير، واجه انتقادات عنيفة، ليس فقط من الجانب المصري، وإنما من قِبل خبراء تحكيم ونجوم كرة عالميين، بداعي بعض القرارات التحكيمية التي غيرت مجرى المباراة لصالح ميسي ورفاقه في الدقائق الأخيرة.

ماذا فعل وهبي؟ ببساطة شديدة، تحدث عن الحكم في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فرنسا، وقال عنه "يملك خبرة كبيرة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، ونحن مطمئنون من هذه الناحية. بشكل عام، يجب تقبل قرارات الحكم".

هذه التصريحات تعد بمثابة "ضرب عصفورين بحجر واحد"، فما قاله وهبي يمكن وضعه بين كفّتي ميزان..

* إما بمطالبة لاعبي المغرب بالتركيز على حسم المباراة، دون البحث عن أية أعذار تتعلق بالتحكيم بعد اللقاء.

* أو رسالة مبطّنة، إلى الحكم، وكأن مفادها بأن المغرب متقبل لقراراتك، ولكن احذر فالعيون ستكون عليك أيضًا، فلا مجال لأي خطأ.

وبشكل عام، فإن مجرد حديث وهبي عن الحكم، كان ضروريًا، وهذا الرد الدبلوماسي، يمكن وصفه بأنه بمثابة تأكيد على حقوق المغرب في الخروج بمباراة عادلة، دون أي أخطاء صارخة قد تزيد الأمور تعقيدًا تجاه سير المونديال.