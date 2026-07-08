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زهيرة عادل

من ذاق مرارة الظلم .. الحكم الصومالي عمر أرتان يتفاعل مع الغضب المصري على فرانسوا ليتكسير أمام الأرجنتين

الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين
مصر
كأس العالم
O. Artan
F. Letexier
حسام حسن

من أوائل من تعرضوا للظلم في كأس العالم 2026..

أدلى الحكم الصومالي عمر أرتان بدلوه في الأزمة القائمة في كأس العالم 2026 بين المنتخبين المصري والأرجنتيني، على إثر اتهام الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بمجاملة ليونيل ميسي ورفاقه.

  • ما القصة؟

    أول أمس الثلاثاء، ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16.

    الفراعنة كانوا متقدمين بثنائية نظيفة، حتى بدأ التانجو الريمونتادا من الدقيقة 79 من عمر المباراة، مسجلين ثلاثية، ليتأهلوا لمواجهة سويسرا في دور ربع النهائي.

    لكن المشكلة تكمن في مستوى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير خلال المباراة، حيث يتهمه الجانب المصري بإلغاء هدف صحيح وحرمانه من ضربة جزاء في الوقت القاتل من المباراة.

    وقد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي بضرورة فتح الاتحاد الدولي "فيفا" تحقيق مع الحكم الفرنسي، وسط مزاعم بتعمده التلاعب بنتيجة المباراة لصالح الجانب الأرجنتيني.


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  • عمر أرتان يتفاعل مع الجانب المصري

    ولأن أكثر من يعرف المرارة التي يشعر بها المظلوم هو من تعرض للظلم من قبل، فقد تفاعل عمر أرتان؛ الحكم الصومالي المستبعد من كأس العالم 2026، مع الأزمة..

    أرتان قام بإعادة نشر فيديو اعتراض حسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، على فرانسوا ليتكسير بإشارة "لا للعنصرية"، عبر حسابه على منصة "تيك توك".

    وكان المدرب المصري قد اتهم ليتكسير بالعنصرية على فريقه، بتعمد احتساب كل صغيرة وكبيرة ضده، مع التغاضي عن القرارات التي تلعب لصالحه.


    @nasrjackson

    ⁨ رد فعل حسام حسن علي حكم المبارة الماتش اتسرق #مصر #حسام_حسن #كاس_العالم مصر⁩

    ♬ Underwater World - Carlos Carty


  • أرتان يعرف الظلم جيدًا

    من لا يعرف عمر أرتان فهو أول من ذاقوا مرارة الظلم في كأس العالم 2026، بعدما وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة بعض المباريات في الحدث العالمي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منحه تأثيرة دخول البلاد.

    الولايات المتحدة قامت باحتجاز أرتان في المطار مع التحقيق معه لعدة ساعات، قبل صدور قرار رفض السماح له بالدخول للبلاد، بداعي القيود الموضوعة على الصوماليين وصعوبة حصولهم على التأشيرة الأمريكية.

    حينها رفض جياني إنفانتينو؛ رئيس فيفا، التدخل مكتفيًا بالتأكيد على حق البلد المستضيف للحدث العالمي في اختيار من يحصل على تأشيرتها.


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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تعاطف العالم مع مصر

    الحقيقة هي أن أرتان أو العرب ليسوا الوحيدين الذين تعاطفوا مع المنتخب المصري، بل تفاعلت الصحف العالمية والإعلاميون ونجوم عالميون سابقون مع الحدث، مؤكدين تعرض الفراعنة لظلم بيّن في مواجهة الأرجنتين.

    للاطلاع على ردود الفعل العالمية حول المباراة: اضغط هنا



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