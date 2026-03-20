تغييرات نعم، لكن لا ثورة. وفقاً لما نشرته صحيفة«ريبوبليكا» اليوم، فإن مشروع إنشاء فئة تحكيمية محترفة لن يرى النور، على الأقل في الوقت الحالي. تم تأجيل كل شيء، فهناك أمور لا تزال بحاجة إلى البت فيها وتقييمها وفهمها، خاصة إذا لم تتمكن إيطاليا من تجاوز تصفيات كأس العالم. اليوم، لا تملك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) القوة الكافية لفرض تغيير جذري على نظام "لاهاي". علاوة على ذلك، فإن الأندية منقسمة، وإذا كان لوتيتو ودي لورينتيس يتخذان مواقف متعارضة، فإن حتى المؤيدين يعتقدون أنه من الأفضل عدم التسرع: "لا يمكن إجراء إصلاحات قبل أسبوع واحد من التصفيات".
الحكام، نهاية الاحتراف. وداعاً جيانلوكا روتشي، نظام «أوبن فار» في طريقه إلى الإلغاء
توقف برنامج OPEN VAR، ولم يعد هناك نظام REF CAM
وفقاً لما نشرته صحيفة «ريبوبليكا»، يواجه نظام «فار» خطر الإلغاء: فقد شعر الحكام بالإهانة من قيام المسؤولين الكبار بالاعتراف بأخطائهم على شاشات التلفزيون. وتطالب القنوات التلفزيونية نفسها بإلزام بث جميع المحادثات مع غرفة «فار»، حتى لا تُتهم بإخفاء حقائق مزعومة غير مريحة. وأخيرًا، قد تختفي أيضًا "الإعلانات" (شرح الحكم للجمهور) و"كاميرا الحكم" (اللقطات من منظور الحكم).
قد يكون هناك مسؤول تعيين حكام جديد اعتباراً من العام الجديد: ينتهي عقد جيانلوكا روتشي في يونيو، وفي الوضع الحالي لا يبدو أنه مستعد للبقاء. وتفضل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) روبرتو روسيتي، مسؤول تعيين الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي لطالما كان من مؤيدي تقليل دور تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).
