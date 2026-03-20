الحكام، نهاية الاحتراف. وداعاً جيانلوكا روتشي، نظام «أوبن فار» في طريقه إلى الإلغاء

تغييرات نعم، لكن لا ثورة. وفقاً لما نشرته صحيفة«ريبوبليكا» اليوم، فإن مشروع إنشاء فئة تحكيمية محترفة لن يرى النور، على الأقل في الوقت الحالي. تم تأجيل كل شيء، فهناك أمور لا تزال بحاجة إلى البت فيها وتقييمها وفهمها، خاصة إذا لم تتمكن إيطاليا من تجاوز تصفيات كأس العالم. اليوم، لا تملك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) القوة الكافية لفرض تغيير جذري على نظام "لاهاي". علاوة على ذلك، فإن الأندية منقسمة، وإذا كان لوتيتو ودي لورينتيس يتخذان مواقف متعارضة، فإن حتى المؤيدين يعتقدون أنه من الأفضل عدم التسرع: "لا يمكن إجراء إصلاحات قبل أسبوع واحد من التصفيات".



