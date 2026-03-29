على الرغم من إغراء الراتب الضخم في الدولة الخليجية، أفادت التقارير أن اللاعب الدولي الاسكتلندي قد رفض عرضًا رسميًا من نادٍ لم يُكشف عن اسمه في الدوري السعودي للمحترفين. وقد ارتفعت قيمة اللاعب السابق في مانشستر يونايتد بشكل كبير منذ انتقاله إلى إيطاليا، لكن أولويته تظل ثابتة تمامًا وهي مواصلة مسيرته تحت قيادة كونتي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

ووفقاً لخبير الانتقالات نيكولو شيرا، "عرض نادٍ سعودي راتباً ضخماً في محاولة لإقناع سكوت ماكتوميناي، الذي رفض العرض". وقد أيد فابريزيو رومانو هذا الموقف إلى حد ما، حيث أشار إلى أن اللاعب "لا يتحدث إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين" في الوقت الحالي على الرغم من الشائعات التي تحوم حول رحيله المحتمل.