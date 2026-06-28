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علي رفعت

الحظ اسمه الحقيقي سكالوني.. 90 دقيقة أمام الأردن كافية لتؤكد: الأرجنتين قد تكون الأقرب لكأس العالم!

فقرات ومقالات
الأردن ضد الأرجنتين
الأردن
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل ميسي
ليونيل سكالوني

علامة كاملة للأرجنتين.. وطريق سهل للنهائي!

شهدت مدينة دالاس الأمريكية ليلة مونديالية برهن فيها المنتخب الأرجنتيني على جاهزيته الكاملة للاحتفاظ بلقبه، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الأردني بثلاثية، وسط استمرار العزف المنفرد للأسطورة ليونيل ميسي الذي دخل بديلًا ليكسر الأرقام القياسية ويصل لهدفه المونديالي رقم 19.

هذا الانتصار لم يكن مجرد عبور عادي لدور المجموعات، بل كان تجسيدًا حيًا لحقيقة يتداولها الجميع في أروقة كأس العالم 2026: الأرجنتين تمتلك كافة المقومات التي تجعلها المرشح الأول لحصد اللقب، ليس فقط لقوتها الفنية، بل لأن الحظ يبتسم دائمًا لرجال المدرب ليونيل سكالوني، وهو الحظ الذي لا يأتي إلا لمن يستحقه ويسعى إليه بكل تفانٍ.

بحديثنا عن الحظ هنا لا نحاول التقليل من مجهود سكالوني وكتيبته، لكن اجتماع كل العناصر التالية هو ما دفعنا لهذا الوصف:


  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مجموعة سهلة

    منذ سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، بدا واضحًا أن رفاق ليونيل ميسي يتواجدون في طريق ممهد لا يشهد تعقيدات كبرى. 

    التواجد في مجموعة تضم منتخبات متواضعة نسبيًا مقارنة بالقوى العظمى الأخرى، منح الأرجنتين فرصة ذهبية لدخول أجواء البطولة بريتم تصاعدي هادئ ودون استنزاف بدني أو عصبي مبكر، وهو ما افتقدته منتخبات عريقة أخرى طحنتها المجموعات منذ اللحظة الأولى.


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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حسم مبكر سمح بالتدوير


    هذه الجودة والفوارق الفنية الشاسعة أثمرت عن حسم مبكر لبطاقة التأهل عن المجموعة، وهو الأمر الذي استغله الدهاء التكتيكي لسكالوني بامتياز في المباراة الثالثة أمام الأردن.

    المدرب الأرجنتيني لم يجد نفسه مضطرًا لحرق أوراقه الأساسية، بل أراح عناصر الثقل ليدفع بتشكيل شهد تدويرًا واسعًا، مانحًا الفرصة للبدلاء لاكتساب الحساسية المونديالية، وتوفير المجهود البدني للأدوار الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين.


  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قائد في أفضل حالاته

    رغم جلوسه على مقاعد البدلاء في الشوط الأول لإراحته لمواجهة كاب فيردي، فإن ليونيل ميسي أثبت في 35 دقيقة فقط أنه يعيش حالة فنية وبدنية استثنائية.

    البولجا نزل إلى أرضية الميدان بكامل حيويته، ونجح من ركلة حرة مباشرة سكنت زاوية الحارس أبو ليلى في كتابة تاريخ جديد كأول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية بالمونديال. 

    هذا التوهج البدني لميسي يعكس الإدارة الذكية لمجهوده، ويؤكد أنه جاهز لقيادة التانجو بكامل طاقته في الأوقات الحاسمة.


  • عمق تشكيلة مرعب

    أمام الأردن، لم تتأثر المنظومة بغياب بعض الأساسيين، بل تجلى عمق التشكيلة المرعب الذي يملكه سكالوني. 

    توهج نيكو باز، وجاهزية جيوفاني لو سيلسو الذي سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة وصنع الفارق، وتحركات لاوتارو مارتينيز الهجومية، كلها عوامل تؤكد أن دكة البدلاء في الأرجنتين لا تقل جودة عن الخط الأساسي، مما يمنح الإدارة الفنية مرونة تكتيكية فائقة للتعامل مع الإصابات أو الإرهاق.


  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسار رائع نحو نصف النهائي

    إن النظر إلى شجرة البطولة يكشف حجم التسهيلات التي تحظى بها الأرجنتين، فالطريق نحو المربع الذهبي يبدو ممهدًا وبعيدًا عن الصدامات الكبرى، حيث تنتظرها مواجهة في المتناول أمام كاب فيردي. 

    المؤشرات تؤكد أن أول اختبار حقيقي وصعب قد تواجهه الأرجنتين لن يكون قبل الدور نصف النهائي، حيث تشير الاحتمالات لمواجهة إما البرازيل أو إنجلترا.

    وبالنظر للمستويات الحالية المتذبذبة للسليساو أو الأسود الثلاثة، فإن الكفة تظل راجحة وبقوة لصالح التانجو المستقر.


  • argentina(C)Getty Images

    الخصم القادم من المفرمة

    في المقابل، يتجلى حظ البطل في النصف الآخر من جدول البطولة، والذي يمكن وصفه بالمفرمة. 

    المنتخبات التي ستتنافس للوصول إلى المباراة النهائية من ذلك الجانب إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، فرنسا، هولندا، المغرب، السويد ستخوض حروبًا طاحنة وتصفيات بدنية تستهلك قواها بالكامل. 

    وبالتالي، فإن أي خصم سيتأهل للنهائي سيلتقي الأرجنتين وهو منهك بدنيًا ونفسيًا، بينما يدخل رفاق ميسي المشهد الختامي بكامل طاقتهم وهدوئهم، ليقترب اللقب أكثر من أي وقت مضى من العاصمة بوينس آيرس، ربما حتى أكثر من المشهد في 2022!


  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد


    صناعة البطل في محفل عالمي كبير لا تتطلب العبقرية الفنية الفذة فحسب بل تحتاج إلى ذكاء حاد في تطويع الظروف المحيطة واستغلال المسارات الممهدة بما يضمن للاعبين الوصول إلى منصة التتويج دون إنهاك بدني.

    سكالوني لم يصنع منتخبًا قويًا فقط بل نجح في خلق منظومة هادئة ومستقرة تستفيد من هدايا القدر وتتجنب الصدامات المبكرة المزعجة.

    وبناءً على المعطيات الحالية فإن التانجو يسير بخطى الواثق نحو المجد التاريخي لتحقيق اللقب الثاني تواليًا، وبات يملك كل مقومات الحفاظ على الذهب المونديالي مدفوعًا بحنكة إدارية وتوفيق يلازم المجتهدين وحدهم.


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الأرجنتين
الأرجنتين
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كاب فيردي
كاب فيردي