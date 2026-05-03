"الحصى ما تهد الجبل بل تفضح ضعف راميها" .. هجوم على فهد الهريفي بعد معايرة الأهلي بتاريخه في كأس الملك والتقليل من إنجاز النخبة الآسيوية

تعرض فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، للهجوم على إرثر تعاطيه مع المستجدات الأخيرة في الأهلي، خاصةً فيما يتعلق بالهزيمة أمام النصر.
ما القصة؟
العالمي حقق الفوز قبل أيام أمام الأهلي بثنائية نظيفة، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ذاك الكلاسيكو شهد بعض أعمال الشغب سواء من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر أو الجماهير في المدرجات، ما أسفر عن عقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
لكن أبرز ما سيطر عليه هو تشكيك اللاعبين الأهلاويين في نزاهة الدوري السعودي، وعلى رأسهم المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي استفز حتى الجمهور في المدرجات برفع ميدالية التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، كون النصر لم يحقق اللقب قط في تاريخه.
فهد الهريفي يعاير الأهلي بتاريخه
تصرفات ديميرال تحديدًا استفزت فهد الهريفي، ودفعته للتقليل من تاريخ الأهلي الأخير، حيث وداع كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، بل ورأى أن تحقيق النخبة الآسيوية ليس إنجازًا كبيرًا طالما أقيم بنظام التجمع وخروج المغلوب من مباراة واحدة في مدينة جدة.
وقال الهريفي في هذا الشأن، عبر برنامج "دورينا غير": "أنت بطل النخبة والنصر يفوز عليك بثنائية!، هذا يعني أن النصر لو شارك بالنخبة لهزمك، تتفاخر بالأهلي الحاصل على النخبة بنظام خروج المغلوب، وهو الذي ودّع كأس الملك على يد أبها والجندل الموسم الماضي والحالي".
وأضاف: "نحن ندعم أنديتنا الخارجية في البطولات الخارجية، لكن الآن نحن عدنا إلى الدوري، وظهور مدافع الأهلي ميريح ديميرال بميدالية النخبة أمام النصر هو تقليل من نفسه، لأن النصر لم يشارك في النخبة، لكنه هزم الأهلي في الدوري السعودي بأقل مستوى، بينما الأهلي توج بلقبي النخبة في جدة. أنا لا أقلل من الإنجاز بل باركت للأهلي، لكن من يقدم لاعبين بمثل هذه الأفكار والحركات، فهو مُسيء".
هجوم على الهريفي
أعاد الصحفي الرياضي غرم الله الزهراني نشر تصريحات فهد الهريفي من جديد، محدثًا إياه بنفس لغة التقليل، حيث رأى أنه يتعامل بازدواجية..
وكتب الزهراني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الهريفي حاول يقلل من منجز الأهلي ... وكأنه حس على نفسه وتراجع!، يعتقد أن الشارع الرياضي بسيط لدرجة تمر عليه هذه الازدواجية؟".
وأضاف: "خلينا نعيد ترتيب الذاكرة؛ طالما إنك تقول إن الجندل اخرج الأهلي من كأس الملك، التعاون أقصى النصر… والوحدة كذلك من كأس الملك وغيرها كثير والأهلي انتصر على النصر الدور الأول رغم غياب 6 عناصر أساسية!".
وأضاف: "أما آسيويًا؟ الأهلي لعب أربع نهائيات وفي 11 شهر فقط حقق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، بينما النصر صفر آسيا دوري أبطال في تاريخه.
"نصيحة محب، لا تناطح الجبل بالحصى .. ترى الحصى ما تهد الجبل، بس تفضح ضعف راميها".
موقف الأهلي والنصر في دوري روشن
بعد الهزيمة أمام النصر، تجمد رصيد الراقي عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي متأخرًا بثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما يتربع النصر على القمة بـ79 نقطة.