الحسم في مباراة مصر .. البرازيل تكشف مدة غياب نيمار وموقفه من كأس العالم 2026!

وسيطرت إصابة نيمار في ربلة الساق اليمنى على اليوم الأول من استعدادات البرازيل لكأس العالم في جرانجا كوماري، مما زاد من الشكوك حول إمكانية مشاركته في البطولة. واتخذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، احتياطات استثنائية، حيث أغلق مركزًا محليًا للتشخيص أمام الجمهور؛ لضمان الخصوصية المطلقة لإجراء الفحوصات التصويرية للنجم، وفقًا لتقرير قناة جلوبو. وعلى الرغم من حصول نيمار على تصريح طبي مبدئي من نادي سانتوس، إلا أن الفحوصات الإضافية أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، مما أبعد "الأمير" عن التدريبات الميدانية، وجعل مشاركته في مباراة بنما مستبعدة للغاية.
وفي هذا السياق، قال رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، يوم الخميس: "وصل نيمار إلى جرانجا كوماري أمس، وخضع لجميع الفحوصات الطبية، وانتهينا بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، الذي كشف عن إصابة عضلية من الدرجة الثانية. ويواصل اللاعب العلاج، ومن المتوقع أن يتم إعطاؤه الضوء الأخضر للعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".