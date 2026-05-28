الحسم في مباراة مصر .. البرازيل تكشف مدة غياب نيمار وموقفه من كأس العالم 2026!

إصابة نيمار وترقب برازيلي..

وسط ترقب من جماهير البرازيل، تم تحديد موعد نهائي لقائد سانتوس، نيمار جونيور، من أجل العودة من الإصابة، ليشارك مع كتيبة كارلو أنشيلوتي، في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد معاناته من تمزق في عضلة الساق، من الدرجة الثانية.

وكان حظ نيمار جيدًا، حيث تعرض للإصابة، عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب البرازيلي، حيث قرر أنشيلوتي الاعتماد عليه، من أجل "رقصة أخيرة" منتظرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • مدة غياب نيمار

    وسيطرت إصابة نيمار في ربلة الساق اليمنى على اليوم الأول من استعدادات البرازيل لكأس العالم في جرانجا كوماري، مما زاد من الشكوك حول إمكانية مشاركته في البطولة. واتخذ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، احتياطات استثنائية، حيث أغلق مركزًا محليًا للتشخيص أمام الجمهور؛ لضمان الخصوصية المطلقة لإجراء الفحوصات التصويرية للنجم، وفقًا لتقرير قناة جلوبو. وعلى الرغم من حصول نيمار على تصريح طبي مبدئي من نادي سانتوس، إلا أن الفحوصات الإضافية أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، مما أبعد "الأمير" عن التدريبات الميدانية، وجعل مشاركته في مباراة بنما مستبعدة للغاية.

    وفي هذا السياق، قال رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، يوم الخميس: "وصل نيمار إلى جرانجا كوماري أمس، وخضع لجميع الفحوصات الطبية، وانتهينا بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، الذي كشف عن إصابة عضلية من الدرجة الثانية. ويواصل اللاعب العلاج، ومن المتوقع أن يتم إعطاؤه الضوء الأخضر للعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

    رد حاسم على مخاوف إصابة نيمار قبل كأس العالم

    على الرغم من الذعر الداخلي وتوقعات بأن يستغرق التعافي ثلاثة أسابيع، تجاهل المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، علنًا خطورة القيود الجسدية التي يعاني منها. وقبل انضمامه إلى منتخب بلاده، واجه نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق تدقيقًا إعلاميًا مكثفًا بشأن لياقته البدنية في ملعب فيلا بيلميرو. وعندما ضغط عليه الصحفيون لسؤاله عما إذا كان ساقه بخير، كان نيمار صريحًا كعادته، فرد قائلاً: "إنها هنا، سليمة تمامًا". ثم رد بحدة على التلميحات بأن هذه الانتكاسة قد تعرض مشاركته في البطولة للخطر، متسائلاً: "ما المشكلة؟".


  • الحذر مطلوب في إصابة الأمير

    وفقًا لتقرير صادر عن موقع "تورسيدوريس"، تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، مباشرةً بشأن نيمار، الذي وافق على الانضمام إلى الفريق حتى لو تم تقليل أدواره. وتلتزم اللجنة الفنية ببروتوكولات صارمة بالتعاون مع الجهاز الفني لنادي سانتوس وفريق العمل الشخصي للاعب، بهدف تسريع تعافيه العضلي قبل انطلاق البطولة.

    وتسمح قواعد الفيفا باستبدال اللاعبين المصابين حتى 24 ساعة قبل المباراة الافتتاحية، مما دفع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى استخدام المباراة الودية ضد مصر في الولايات المتحدة، يوم 6 يونيو، كمعيار نهائي لتقرير ما إذا كان سيبقى أم سيتم استبعاده.

    مباراة مصر مقياس نيمار

    ويخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين ضد بنما في 31 مايو، ومصر في 6 يونيو، قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، بمواجهة المغرب. وتُعد مباراة مصر الموعد النهائي المطلق لنيمار لإثبات جاهزيته لخوض مباريات دور المجموعات، في الوقت الذي يسعى فيه "السيليساو" إلى تحقيق لقب عالمي سادس تاريخي، فيما يخوض نجمها الرئيسي سباقًا مع الزمن لترجمة ثقته المتفائلة خارج الملعب إلى لياقة بدنية قادرة على حسم المباريات في البطولة.

