الحارس الأول رغم الأخطاء.. بايرن ميونخ يدعم مانويل نوير!

تحركت إدارة بايرن ميونخ سريعًا لإسكات أي حديث عن أزمة في مركز حراسة المرمى بعد المصاعب التي واجهها نوير مؤخرًا داخل الملعب. فقد وجد حارس المرمى المخضرم نفسه تحت الأنظار بعد خطأ فادح ساهم في التعادل المخيب 2-2 أمام أوجسبورج، ما أعاد فتح الجدل حول قدرته على الاستمرار كخيار أول بلا منافس في النادي. لكن المدير الرياضي إيبرل أوضح أن صاحب الأربعين عامًا يحظى بثقة الإدارة الكاملة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمبارياته الأوروبية المقبلة.

«مانو ارتكب خطأ. وهذا بالتأكيد حدث له مرة أو مرتين خلال العقدين اللذين لعب فيهما كرة القدم الاحترافية. وبناءً على ذلك، لا توجد أي شكوك لدينا بشأن مانو»، هكذا أوضح إيبرل خلال مؤتمر صحفي قبل سفر النادي إلى النرويج لمواجهة فيكينج إف كيه يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما نقلته سكاي سبورتس.

وكان الخطأ أمام أوجسبورج مكلفًا، إذ أهدر بايرن فرصة الصعود إلى صدارة الترتيب بعدما استقبل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني. وقد منح هذا الانعدام في التركيز دفعة للمنتقدين الذين يرون أن الوقت قد حان لبدء عهد جديد في حراسة مرمى بايرن.