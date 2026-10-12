Getty Images Sport
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الحارس الأول رغم الأخطاء.. بايرن ميونخ يدعم مانويل نوير!
إيبرل ينفي الشكوك حول مكانة نوير
تحركت إدارة بايرن ميونخ سريعًا لإسكات أي حديث عن أزمة في مركز حراسة المرمى بعد المصاعب التي واجهها نوير مؤخرًا داخل الملعب. فقد وجد حارس المرمى المخضرم نفسه تحت الأنظار بعد خطأ فادح ساهم في التعادل المخيب 2-2 أمام أوجسبورج، ما أعاد فتح الجدل حول قدرته على الاستمرار كخيار أول بلا منافس في النادي. لكن المدير الرياضي إيبرل أوضح أن صاحب الأربعين عامًا يحظى بثقة الإدارة الكاملة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمبارياته الأوروبية المقبلة.
«مانو ارتكب خطأ. وهذا بالتأكيد حدث له مرة أو مرتين خلال العقدين اللذين لعب فيهما كرة القدم الاحترافية. وبناءً على ذلك، لا توجد أي شكوك لدينا بشأن مانو»، هكذا أوضح إيبرل خلال مؤتمر صحفي قبل سفر النادي إلى النرويج لمواجهة فيكينج إف كيه يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لما نقلته سكاي سبورتس.
وكان الخطأ أمام أوجسبورج مكلفًا، إذ أهدر بايرن فرصة الصعود إلى صدارة الترتيب بعدما استقبل أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني. وقد منح هذا الانعدام في التركيز دفعة للمنتقدين الذين يرون أن الوقت قد حان لبدء عهد جديد في حراسة مرمى بايرن.
- Getty Images Sport
خطة الخلافة ويوناس أوربيج
وفي حين يبقى نوير هو الخيار المفضل في الوقت الحالي، فإن ظل يوناس أوربيغ ما زال يخيّم بقوة على عملية الاختيار. فقد سبق للاعب صاحب الـ23 عامًا أن حلّ مكان القائد مرتين هذا الموسم وأقنع بمستوياته، إذ شارك في الفوز 2-1 على إس في إلفرسبرغ في الدوري، وفي الانتصار 4-1 على فولفسبورج أوسنابروك في كأس ألمانيا.
وتحدّث إيبرل عن التخطيط طويل المدى لهذا المركز، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك خطة محددة لإدارة مرحلة الانتقال. وقال إيبرل يوم الاثنين: «هناك فكرة واضحة بشأن خليفته المرشح يوناس أوربيج. نحن نعمل على تطبيق ذلك منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا». وأضاف: «مانو هو حارسنا الأول وسيبقى كذلك. وما سيحدث في المستقبل، سنرى».
مخاوف بشأن التدوير قبل مواجهة فايكينج ستافنجر
وفي الوقت الذي يستعد فيه بايرن لمواجهة فيكينج ستافانجر في دوري أبطال أوروبا، ظهرت تكهنات بأن فينسنت كومباني قد يمنح أوربيج فرصة اللعب أساسيًا من أجل إدارة الحمل البدني على نوير. وستُقام المباراة على أرضية صناعية، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تغييرات تكتيكية أو إراحة اللاعبين أصحاب الخبرة الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة على مثل هذه الملاعب.
وقال إيبرل بشأن احتمالية إجراء تدوير في الصفوف إن كومباني «فكّر في الأمر بعض الشيء. ولهذا السبب لا أريد أن أستبق أي شيء». وعلى الرغم من طبيعة الأرضية، لا يعتقد إيبرل أن المدرب سيُجلس نجومه الكبار على مقاعد البدلاء تلقائيًا، وأضاف: «أن يقول الآن من حيث المبدأ: عشب صناعي، لذا سأستبعد هذا الشخص أو ذاك، فهذا أمر لم أسمعه حتى الآن»، مشيرًا إلى أن أفضل تشكيلة متاحة هي التي ستنزل إلى الميدان على الأرجح لضمان تحقيق الفوز.
- Getty Images Sport
الحفاظ على الزخم في دوري أبطال أوروبا
بالنسبة لبايرن، فإن الرحلة إلى النرويج تتجاوز مسألة إدارة موقف حراسة المرمى، إذ تمثل خطوة حيوية نحو ضمان مركز بين الثمانية الأوائل في نظام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. فتجنّب الملحق المؤهل لأدوار خروج المغلوب يُعد أولوية للفريق الألماني الذي استهل مشواره بشكل مسيطر بالفوز 5-0 على بودو/جليمت.
وقال إيبرل محذرًا: «يجب أن نكون على حذر»، واصفًا المباراة المقبلة على الملعب الصناعي بأنها «معقدة». وختم المدير الرياضي حديثه بالتأكيد على أهمية النتيجة فوق أي جدل حول الاختيارات الفردية، حيث قال: «علينا أن نفوز بالمباراة ونريد ذلك. هذا النظام الجديد يعني أنه يتعين عليك دائمًا حصد النقاط».
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