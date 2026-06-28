"الجميع يودّ أن يراهم يهبطون".. اتهامات لرابطة الدوري الإنجليزي بالخوف من مانشستر سيتي!

يمكن أن يواجه مانشستر سيتي الهبوط التلقائي إلى التشامبيونشيب إذا وجدتهم اللجنة المستقلة مذنبين في التهم الـ115 الموجهة ضدهم، وفقًا للكشاف السابق برايان كينج.

وقد كان النادي تحت تدقيق مكثف منذ أن وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الاتهام إلى سيتي في فبراير 2023، عقب تحقيق مطول في مخالفات مالية امتدت لما يقرب من عقد.

"الطريقة الوحيدة التي ستلقنهم درسًا بها هي وضعهم في التشامبيونشيب"، قال كينج لـ Football Insider. "لكن هذا لن يحدث، أليس كذلك؟ لن يحدث. وإذا غرموهم الكثير من المال، فماذا في ذلك؟ يمكنهم دفعه. إذا توصلوا إلى رقم قدره 500 مليون جنيه إسترليني أو شيء سخيف، كما تعلم، هل سيُحسب ذلك ضد مسألة اللعب النظيف والمال الذي استخدموه لإدارة نادي كرة القدم؟"



