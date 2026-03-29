الجميع يتهافت على ساندرو تونالي: مانشستر يونايتد يحلم به ومانشستر سيتي يفكر في ضمه، ديربي بقيمة 100 مليون

اليوم، يُعتمد عليه لقيادة المنتخب الإيطالي، وفي الصيف قد يصبح أحد أغلى صفقات سوق الانتقالات: كل شيء يدور حول ساندرو تونالي.





كان مشاركة لاعب خط الوسط الإيطالي موضع شك لعدة أيام بسبب حالته البدنية غير المثالية، لكنه استحوذ على الأضواء في بيرغامو، وإذا وصل منتخب جينارو غاتوزو إلى نهائي تصفيات كأس العالم، فإن الفضل يعود في ذلك إلى اللاعب المولود عام 2000.





أمام أيرلندا الشمالية، افتتح التسجيل أولاً بضربة جميلة من اللمسة الأولى، ثم ساعد في تسجيل الهدف الثاني بتمريرة حاسمة لمويز كين.





من الملعب إلى سوق الانتقالات، لأن مستقبل لاعب نيوكاسل لم يكتب بعد، مع استعداد الأندية الإنجليزية الكبرى لبدء مزاد بملايين الجنيهات.