الجميع يتطور ويونايتد ثابت!.. حان الوقت لهدم ستاد أولد ترافورد وبناء مسرح الأحلام المستقبلي

أولد ترافورد ينهار!

فقد ستاد أولد ترافورد "مسرح الأحلام" مكانته كأفضل ملعب في إنجلترا منذ فترة طويلة وهدمه هو الحل الوحيد لإعادة مكانته مجددًا.

"الماضي كان لك ولكن المستقبل لي" كُتبت هذه العبارة على لافتة في بلازا مايور، قبل مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في عام 2016 وكانت هذه العبارة خاصة بفرقة مانشستر "The Stone Roses"، وبدأ جمهور السيتي في الغناء "أنت تعيش في الماضي، تمامًا مثل فريق سكوزر، أنت تعيش في الماضي".

ويتمتع مانشستر يونايتد بماضى عظيم حيث حصلوا على ألقاب دوري أكثر من أي فريق آخر في إنجلترا، و12 كأس للاتحاد الإنجليزي وثلاثة كؤوس أوروبية، وضموا أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم ولكنهم ظلوا لفترة طويلة يتاجرون بماضيهم رغم فشلهم المتتالى وتقدم وتطور جميع الفرق من حولهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعتبر أولد ترافورد أكبر ملعب للأندية في بريطانيا ولكنه سرعان ما أصبح رمزًا لتراجع اليونايتد وسخرية بعض الجمهور المنافس الذي هتف "أولد ترافورد يسقط"، ولم يخضع الملعب لأي تحديث كبير منذ عام 2006 وأصبح في حالة سيئة في الوقت الذي أصبح لدى منافسين اليونايتد ملاعب لامعة.

ومن المتوقع أن يعطي السير جيم راتكليف، الأولوية لتحديث الملعب بعد أن اشترت شركته حصة 25٪؜ من أسهم النادي، وسيقرر ما إذا كان سيتم تجديد الملعب المتهالك أو بناء ملعب جديد تمامًا في نفس الموقع.

ويفضل العديد من المشجعين تجديد الملعب لكن الطريقة الوحيدة أمام يونايتد للتنافس مع أكبر الأندية في أوروبا هي الابتعاد عن الماضي وبناء ملعب جديد على أحدث طراز.