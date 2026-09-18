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"مجرد هداف".. مبابي يرد على المنتقدين: كل شخص له رأيه!
مبابي يرد على منتقديه بشأن غياب الألقاب
ردّ مبابي بشكل مباشر على المزاعم التي تصفه بأنه لاعب يكتفي بتسجيل الأهداف دون أن يرتقي بفريقه نحو الألقاب الكبرى. وأنهى صاحب الـ27 عامًا الموسم الماضي هدافًا لليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026، غير أنه اختتم الموسم دون أن يُتوّج بأي لقب.
وقد غذّى التناقض بين مردوده الفردي المبهر وافتقاره إلى الألقاب الجماعية مزاعم منتقديه بأن أهدافه لا تجعل زملاءه أفضل.
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قبول كل رأي في كرة القدم
وفي مقابلة مع الصحيفة الإسبانية AS، لم يُعِر قائد المنتخب الفرنسي أي اهتمام للرواية السلبية المحيطة بأدائه العام، موضحًا أن تقبّل وجهات النظر المختلفة هو ببساطة جزء من كرة القدم الاحترافية الناضجة.
وقال مبابي عندما سُئل عن الانتقادات المستمرة: "من يقولون إنني لا أفعل شيئًا سوى تسجيل الأهداف؟ هذا رأيهم. مع مرور السنوات، وبفضل الخبرة، تعلمت أنه في كرة القدم لكل شخص رأيه، وعليك أن تتقبله. أحيانًا يشاركونك وجهة نظرك، وأحيانًا لا".
وأكد المهاجم النجم أن النجاح داخل الملعب لا يمكن حصره في أسلوب لعب واحد، قائلًا: "لا توجد طريقة واحدة فقط للفوز في كرة القدم، بل هناك الملايين من الطرق، ولهذا السبب أنا دائمًا مستعد للاستماع".
التعلّم من النقاشات الكروية المنظّمة
وحرص مبابي على التمييز بين التحليل المدروس والمعلقين الذين يرغبون فقط في الاستفزاز، موضحًا أنه يتجاهل الحجج غير النزيهة.
وأضاف: «هناك أشخاص يسعون فقط إلى المضايقة أو إلحاق الأذى. أما أولئك الذين يريدون التحدث عن كرة القدم، بمنهجية منظمة ورؤية للعبة، فأنا دائمًا منفتح على تعليقاتهم، مهما كان منظورهم. يمكنك أيضًا أن تتعلم منهم».
- Getty Images
ينتقل التركيز إلى الموسم الحالي
على الرغم من الجدل الذي أحاط بغيابه عن التتويج بالألقاب الموسم الماضي، قدّم مبابي بداية مبهرة في المسابقة المحلية الجديدة في إسبانيا. وقد سجّل المهاجم الفتّاك بالفعل سبعة أهداف في ست مباريات بالليجا هذا الموسم، ساعيًا إلى تحويل تألقه الفردي إلى ألقاب جماعية مع ريال مدريد.
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