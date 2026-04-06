"الجميع في حالة هشة للغاية!" - ميكيل أرتيتا ولاعبو أرسنال "المتزعزعون" "غير مستعدين ذهنياً" لعبور خط النهاية، حسبما يقول نجم الدوري الإنجليزي السابق
تتصاعد الضغوط على لاعبي أرتيتا
تعرض سعي «المدفعجية» لتحقيق موسم تاريخي لعقبة كبيرة في أعقاب خروجهم المتتالي من البطولات، الأمر الذي دفع المشجعين والمحللين إلى التساؤل عما إذا كان الفريق مستعدًا لمرحلة الحسم في الموسم. وبعد الأداء المخيب للآمال في نهائي كأس كاراباو بملعب ويمبلي، تعرض الفريق اللندني الشمالي لخسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق ساوثهامبتون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مما دفع ليبوف إلى تخوفه من الأسوأ.
ليبوف يخشى من الهشاشة النفسية
وفي حديثه إلى ESPN FC، قارن الفائز بكأس العالم الفرنسي الجيل الحالي بالفرق الأسطورية في الماضي. وقال ليبوف: "ربما يكون أرسنال أفضل فريق في العالم، لكن عليك أن تثبت قوتك، حتى مع وجود لاعبين وأفراد مختلفين، وعليك أن تفوز على ساوثهامبتون. هذا أمر مؤسف نوعًا ما". "أتخيل الأوقات التي كنت ألعب فيها ضد أرسنال مع [باتريك] فييرا و[إيمانويل] بيتي وإيان رايت، والعديد من اللاعبين الآخرين مثل توني آدامز، لم يكن هذا ليحدث أبدًا. كانوا أقوياء جدًا من الناحية النفسية وكانوا ينجزون كل المهام. يمكنك أن ترى أن الجميع هشون للغاية، من الناحية التدريبية، لأنهم لا يتخذون الخيارات الصحيحة. لكن اللاعبين على أرض الملعب لا يؤدون المهمة المطلوبة، فهم يتوترون للغاية لأننا نقترب من نهاية الموسم. يمكنك أن تشعر أنهم غير مستعدين ذهنياً. يجب أن يكونوا أقوى".
طاقة متوترة من خط التماس
ليبو ليس الوحيد الذي يلاحظ وجود شقوق في الأساس، فقد أشار مهاجم أرسنال السابق ثيو والكوت إلى سلوك المدرب باعتباره مصدرًا لعدم الاستقرار. ولاحظ والكوت أن المشاهد التي حدثت على خط التماس في ملعب سانت ماري ذكّرته بالمواسم الفاشلة السابقة، حيث بدت الطاقة المحمومة المنبعثة من مقاعد البدلاء وكأنها تزعزع ثقة اللاعبين على أرض الملعب.
وقال: "عندما شاهدت ميكيل على خط التماس، تذكرت عناصر من السنوات السابقة حيث انعكست تلك الطاقة على الفريق. كانت طاقة عصبية، وكان الجو متوتراً للغاية. لم يكن ميكيل وحده، بل كان الكثير من أعضاء الطاقم موجودين هناك في بعض الأوقات. كان الأمر أشبه بوجود طهاة كثيرين في المطبخ، ورسائل كثيرة. كان تشكيل أفضل فريق هو الشيء الصحيح الذي كان يجب فعله الليلة. من السهل أن أقول ذلك الآن، لكنك تريد رد فعل بعد نهائي الكأس، ولم يكن الأمر كذلك الليلة، بل كان أسوأ".
موسم عند مفترق الطرق
مع اقتراب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ لشبونة، واستمرار التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعين على «المدفعجية» استعادة رباطة جأشهم بسرعة. وقد أقر أرتيتا بأن المباريات المقبلة ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لشخصية فريقه، في ظل سعيه لتجنب خوض موسم سادس على التوالي دون الفوز بأي لقب. وقال مدرب آرسنال: "أمامنا أهم فترة في كلتا المسابقتين، والآن هو الوقت الذي نمر فيه بلحظة صعبة في الموسم، لنظهر ما نحن قادرون عليه – والآن علينا أن نظهر من نحن".