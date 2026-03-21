SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
الجمهورية - لاتسيو: الكشف عن المطبعة المناهضة للوتيتو: "منظمة عسكرية تهدف إلى إجبار النادي على الاستسلام"

الكشف عن قاعدة عمليات الحملة المعادية ضد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو

اكتشف أفراد الكارابينيري في مارينو، التابعة لمقاطعة روما الحضرية، ما يُعتقد أنه قاعدة عمليات للحملة العدائية المزعومة ضد رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو. ووفقاً لما أوردته النسخة الرومانية من صحيفة «ريبيبليكا»، فإن المكان المعني هو مطبعة سبق أن خضعت للتفتيش لارتباطها المفترض بأوساط مشجعي لاتسيو، وذلك في إطار تحقيق يرى المحققون أنه يتجاوز مجرد الخلافات الرياضية.


ويبدو أن هذه المنشأة تكشف عن مستوى تنظيمي عالٍ بشكل خاص. ويفترض القضاة أنها "متطورة لدرجة تجعلها متوافقة مع التنظيم العسكري المعروف لجماعات الألتراس، ولا سيما ألتراس لاتسيو، الذين يُعتبرون ورثة جماعة إيريدوكيبيلي (Irriducibili) بقيادة فابريزيو بيسكيتيلي، المعروف باسم ديابوليك".



  • صورة تعكس ديناميات سبق ملاحظتها في الماضي وتشير إلى وجود عمل منسق. وتتركز التحقيقات على لافتات وملصقات وملصقات لاصقة وسلسلة من الضغوط المتكررة، بما في ذلك مكالمات هاتفية مجهولة المصدر ذات نبرة تهديدية. وتفترض التحقيقات أن هذه المبادرات كانت تهدف إلى دفع لوتيتو للتخلي عن السيطرة على النادي أو تغيير هيكله، مع عواقب محتملة على سوق النادي المدرج في البورصة.


    وكما أبرزت النسخة الرومانية من صحيفة "ريبوبليكا" مرة أخرى، ركز محققو وحدة التحقيق في روما اهتمامهم على الأماكن التي يُعتقد أنها مراكز تنظيمية، ومن بينها المطبعة نفسها، التي تُعتبر أحد مراكز إنتاج المواد الخاصة بالحملة ضد الرئيس. وهو عنصر يعزز فكرة وجود عمل منظم وليس عرضي. وتتعلق التهم، الموجهة إلى خمسة أشخاص على الأقل، بأعمال مختلفة تعتبر ترهيبية: تهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وملصقات، ومكالمات هاتفية، ورسائل بريد إلكتروني موجهة إلى لوتيتو أو إلى مساعديه. كما يُزعم أن المشتبه بهم نشروا معلومات كاذبة بهدف تأجيج الضغط الإعلامي والمحيطي.


    تشبه هذه القضية ما حدث بين عامي 2005 و2006، عندما تحدثت النيابة العامة عن حملة ترهيب تهدف إلى إجبار لوتيتو على التخلي عن حصصه في نادي لاتسيو. وفي تلك القضية أيضًا، صدرت أحكام إدانة شملت شخصيات بارزة من جماهير "كورفا نورد".


