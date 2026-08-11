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زهيرة عادل

سوء حظ الجزيرة و"فكر" ينز فيسينج ينقذان الاتحاد .. الألماني يلقي بـ"كرة النار" إلى إدارة العميد و4 مطالب لا بد منها

فقرات ومقالات
الجزيرة ضد الاتحاد
الجزيرة
الاتحاد
التصفيات التأهيلية
يانز ويسينغ
موسى ديابي
ستيفن بيرجوين
يوسف النصيري
ديون لوبي
فيليسيو ميلسون

أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والجزيرة..

نجح الاتحاد السعودي في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة الملحق التي أقيمت في أبوظبي.

العميد رغم دخوله المباراة وسط غيابات كثيرة إلا أنه نجح في ضرب شباك علي خصيف برباعية في الدقائق 12، 38، 54 و69 عن طريق ستيفن بيرجفاين "هدفين"، حسام عوار ومروان الصحفي، على الترتيب.

فيما قلصت كتيبة المدرب كوزمين أولاريو الفارق بهدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق سيمون بانزا.

بهذه النتيجة، يشارك الجزيرة في دوري أبطال آسيا 2، فيما يلحق الاتحاد بركب الكبار في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح الديربي العربي الآسيوي بين الاتحاد والجزيرة، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • الجزيرة .. سيئ الحظ و"مكسور الجناح"

    لنبدأ الحديث بالفريق الخاسر؛ صاحب الأرض في مواجهة الليلة، خاصةً وأن الاستحواذ في الشوط الأول في كل شيء كان من نصيبه باستثناء القدرة على هز شباك الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش.

    يمكن تلخيص فريق الجزيرة بالكامل في لاعب واحد فقط هو الجناح الأيسر ميلسون، الذي كان مفتاح اللعب بالكامل، فيما كان الطرف الأيمن الفريق بقيادة برونو أوليفيرا مختفٍ بشكل شبه كامل، وكذلك الحال للثنائي الهجومي بانزا وفينيسيوس ميلو.

    ميلسون خطف الأنظار بتسديداته التي أمطر بها مرمى الاتحاد، لكن لسوء حظه ورغم قوتها إلا أن مصيرها إما الضياع وسط تألق رايكوفيتش أو الاصطدام بالقائم أو بعيدة عن القائمين والعارضة.



    تلك الأريحية الكبيرة التي لعب بها جناح الجزيرة لم تكن لتألق ميلسون فقط، إنما كذلك لضعف التغطية الدفاعية الاتحادية في الجانب الأيمن في ظل عدم مشاركة موسى ديابي دفاعيًا وضعف الظهير يان كارلو سيميتش.

    لكن تلك المحاولات لا تعفي ميلسون من الاتهامات بـ"الأنانية"، حيث كان يصر على التسديد في غالبية مرات استلامه للكرة، في محاولة الوصول سريعًا للمرمى، دون التعويل على التمريرات داخل منطقة جزاء العميد.


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  • "فكر" فيسينج ينقذ الاتحاد

    بالانتقال للحديث عن الاتحاد، فإن أردت الخروج من مواجهة الجزيرة بفارق "مبدئي" واضح بين فترة المدرب الألماني الجديد ينز فيسينج وسابقه البرتغالي سيرجيو كونسيساو فلن يكون إلا "القدرة على استغلال الفرص"، ففي عهد الأخير كان يخلق النمور الكثير من الفرص، لكن مصير أغلبها كان الضياع..



    لنعترف أولًا أنه لا يزال من المبكر للغاية الحكم على تجربة المدرب الألماني مع الاتحاد، كون مواجهة الجزيرة هي الأولى في الموسم الجديد 2026-27، بخلاف عدم انتهاء الميركاتو الصيفي واكتمال المشهد في صفوف العميد.

    لكن يحسب لفيسينج "اللعب وفق الإمكانات المحدودة بالعميد"، إذ اعتمد على التحولات الهجومية السريعة بقيادة الجناحين الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرجفاين، وهو الفكر الذي طبقه اللاعبون بامتياز على أرض الملعب، ورغم قلة تلك الهجمات إلا أن الاتحاد كان ينجح في كل مرة منها تقريبًا في هز شباك علي خصيف.

    يبدو أن فيسينج أدرك مبكرًا أنه لا يمكنه الاعتماد على صناعات حسام عوار، كما لا يمكنه بتاتًا التعويل على رأس الحربة يوسف النصيري، الذي يلعب الاتحاد في وجوده بعشرة لاعبين، فكان الحل في تمريرات أو عرضيات ديابي من الجهة اليمنى إلى بيرجفاين الذي كان يدخل للعمق لمساندة النصيري، وبدلًا من يمرر الكرة للمغربي، كانت ثقة الهولندي في تسديداته أكبر من الثقة في زميله الذي يعد "صفقة خاسرة" للنمور منذ شتاء 2026.



  • فيسينج يورط إدارة الاتحاد أمام الجمهور

    استمرارًا مع الحديث عن ينز فيسينج، فقد زعم الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري أمس الإثنين، أنه مصدوم ومنزعج من إدارة الاتحاد على إثر عدم تحقيق مطالبه بتدعيم مركز المحور واعتراضاته على صفقة ديون لوبي، بجانب عدم رضاه عن معسكر الفريق الإعدادي في ظل قلة اللاعبين ما بين إصابات وغياب الصفقات الجديدة.

    البكيري عنون خبره وقتها بـ"إدارة الاتحاد تورط المدرب"، والحقيقة أن فيسينج ربما ألقى بكرة النار في مرمى إدارة العميد بعد مواجهة الجزيرة الليلة، فقد أدى مهمته الأولى بنجاح وسط ظروف صعبة للغاية سواء إصابات أو سوء أداء لاعبين إلا أن التحولات الهجومية السريعة أنقذت الموقف.



    لكن الأكيد أن نتيجة 4-1 رغم أنها كبيرة إلا أنها خادعة، ولا يمكن التعويل عليها في بطولات النفس الطويل، فمستحيل أن يصمد الاتحاد طوال الموسم بهذه الطريقة، لأن دفاع الجزيرة المهترئ وسوء تعامل حارسه علي خصيف مع التسديدات سهل مهمة النمور، لكن تلك المهمة ستكون أصعب في قادم المباريات أمام دفاعات أقوى ومتكتلة أكبر.

    ومن هنا حمى فيسينج نفسه من انتقادات الجماهير المعترضة على التعاقد معه لقلة خبراته، وستوجه سهامها نحو الإدارة في المقام الأول من منطلق "المدرب نجح في مباراة مصيرية من 90 دقيقة، لكن ماذا قدمتم له كي ينافس على بطولات النفس الطويل سواء دوري روشن أو النخبة الآسيوية؟!".




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  • الآن .. ما المطلوب من إدارة الاتحاد؟

    أخيرًا، لنلخص أبرز الدروس المستفادة من مواجهة الجزيرة الليلة، في محاولة لتسهيل مهمة إدارة الاتحاد سواء في ملف تدعيم الفريق أو للخلاص من "مقصلة الجماهير"..

    - ضرورة التعاقد مع رأس حربة جديد، فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد بشأن يوسف النصيري منذ الموسم الماضي، فهو "شبح في منطقة جزاء الخصوم" وفي الملعب بشكل عام، حتى وإن صنع هدفًا أمام الجزيرة الليلة.

    - وجوب الاستجابة لطلب فيسينج بالتعاقد مع لاعب محور، بخلاف ديون لوبي، الذي تجنبنا الحديث عنه الليلة كونها المباراة الرسمية الأولى له بقميص الاتحاد، فكان من الطبيعي أن يقدم أداءً باهتًا وسط صفوف الفريق مهترئة بالفعل، فنقده وحده بحكم أنه الصفقة الجديدة يعد ظلمًا له.

    - حاجة ملحة للتعاقد مع صانع ألعاب، كون اللعب لا يمكن أن يرتكز دائمًا على الأطراف دون عمق يعول عليه الفريق في تنويع اللعب.

    - وأخيرًا، استحالة الاستغناء عن الجناح موسى ديابي إلا بحضور بديل أفضل، لكن استمرار الفرنسي يتوجب معه إجباره على أداء مهام دفاعية دون الاقتصار على الهجوم فقط.


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