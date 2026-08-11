سوء حظ الجزيرة و"فكر" ينز فيسينج ينقذان الاتحاد .. الألماني يلقي بـ"كرة النار" إلى إدارة العميد و4 مطالب لا بد منها

نجح الاتحاد السعودي في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة الملحق التي أقيمت في أبوظبي.

العميد رغم دخوله المباراة وسط غيابات كثيرة إلا أنه نجح في ضرب شباك علي خصيف برباعية في الدقائق 12، 38، 54 و69 عن طريق ستيفن بيرجفاين "هدفين"، حسام عوار ومروان الصحفي، على الترتيب.

فيما قلصت كتيبة المدرب كوزمين أولاريو الفارق بهدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق سيمون بانزا.

بهذه النتيجة، يشارك الجزيرة في دوري أبطال آسيا 2، فيما يلحق الاتحاد بركب الكبار في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح الديربي العربي الآسيوي بين الاتحاد والجزيرة، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



