الجزائر تدفع ثمن تواضع بيتكوفيتش وسوء خليفة رياض محرز .. و"الإرث الضائع" للأرجنتين ولاوتارو مارتينيز يهددان مشوار رفاق ميسي

رغم أن أغلب المنتخبات العربية قد منحتنا بعضًا من الأمل في كأس العالم 2026 سواء من ناحية الأداء أو النتائج إلا أن المنتخب الجزائري لم يفلح في السير على الخطى نفسها أمام بطل النسخة الماضية، وسقط أمام المنتخب الأرجنتيني.
راقصو التانجو افتتحوا اليوم الأربعاء، مشوارهم في كأس العالم 2026 بالفوز أمام محاربي الصحراء بثلاثية نظيفة، على استاد كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم كذلك منتخبي النمسا والأردن.
ثلاثية الأرجنتين سجلها النجم المخضرم ليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 17، 60 و76 من عمر المباراة.
ما قدمه البرغوث على المستوى الفردي تحدثنا عنه في التقرير منفصل (طالع التفاصيل)، لذا دعونا في السطور التالية نتحدث عن أبرز الأحداث الجماعية لمواجهة الأرجنتين والجزائر..