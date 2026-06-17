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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL
زهيرة عادل

الجزائر تدفع ثمن تواضع بيتكوفيتش وسوء خليفة رياض محرز .. و"الإرث الضائع" للأرجنتين ولاوتارو مارتينيز يهددان مشوار رفاق ميسي

فقرات ومقالات
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم
رياض محرز
فلاديمير بيتكوفيتش
انيس حاج موسى
لاوتارو مارتينيز
أنخيل دي ماريا

ماذا حدث في مواجهة الجزائر والأرجنتين؟

رغم أن أغلب المنتخبات العربية قد منحتنا بعضًا من الأمل في كأس العالم 2026 سواء من ناحية الأداء أو النتائج إلا أن المنتخب الجزائري لم يفلح في السير على الخطى نفسها أمام بطل النسخة الماضية، وسقط أمام المنتخب الأرجنتيني.

راقصو التانجو افتتحوا اليوم الأربعاء، مشوارهم في كأس العالم 2026 بالفوز أمام محاربي الصحراء بثلاثية نظيفة، على استاد كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم كذلك منتخبي النمسا والأردن.

ثلاثية الأرجنتين سجلها النجم المخضرم ليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 17، 60 و76 من عمر المباراة.

ما قدمه البرغوث على المستوى الفردي تحدثنا عنه في التقرير منفصل (طالع التفاصيل)، لذا دعونا في السطور التالية نتحدث عن أبرز الأحداث الجماعية لمواجهة الأرجنتين والجزائر..


  • كوارث جزائرية بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش

    قبل انطلاق كأس العالم 2026 بأيام قليلة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجديد عقد مدربه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، وسط تفاؤل من المسؤولين وثقة كبيرة على نجاحه في الحدث العالمي. تلك الخطوة قوبلت بهجوم كبير من الجماهير، التي استغربت اتخاذها دون انتظار لما سيسفر عنه الحدث العالمي.

    لنكن واقعيين، فإن مواجهة الأرجنتين لا يمكن أن تكون بابًا لتقييم بيتكوفيتش أو للتنبؤ بما سيقدمه المنتخب الجزائري في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والنمسا.

    لكن أقل ما كان يمكن لمحاربي الصحراء تقديمه في مواجهة الليلة هو الظهور بالروح والقتالية التي اشتهروا بها في القارة السمراء إلا أنه بدى كمنتخب بلا أي هوية أو شخصية داخل المستطيل الأخضر، فمنتخبات كالبوسنة والهرسك (تعادل أمام كندا 1-1)، وكاب فيردي (تعادل أمام إسبانيا 0-0)، رغم حداثتهما إلا أنهما أظهرا شخصية واضحة في كأس العالم حتى بعيدًا عن النتائج التي تعتبر انتصارًا لهما.



    المنتخب الجزائري بقيادة بيتكوفيتش أمام الأرجنتين، لم يقدر حتى على القيام بأول شيء بديهي أمام الأرجنتين لتجحيم بعض من قوة التانجو ألا وهو إحداث التوازن في وسط الملعب، لكن ما حدث أن مفاتيح الوسط سُلمت بالكامل لرفاق ميسي مع اكتفاء إبراهيم مازة، نبيل بن طالب وهشام بوداوي بالمشاهدة.. لم تكن هناك حتى بوادر لمحاولة سيطرة وكأنهم يقابلون خصمًا مجهول الهوية، يتعرفون عليه لأول مرة!

    ومن الوسط إلى الدفاع، فحدث ولا حرج عن الثنائي الدفاعي الكارثي رامي بنسبعيني وعيسى ماندي، فرغم خبراتهما إلا أنهما أصبحا نقطة ضعف واضحة في تشكيل الجزائر .. ومنهما إلى الحارس الذي بدى مهزوزًا لحد كبير رغم الثقة التي كان عليها في سابق المباريات؛ لوكا زيدان.

    لكن قبل لوم كل هؤلاء، نعود للمدرب البوسني الذي يتحمل المسؤولية في المقام الأول في ظل التغييرات التي يجريها بشكل مستمر على التشكيل، ما بين تغييرين إلى أربعة بين كل مباراة وأخرى.


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    أنيس حاج موسى .. الكل مُجبر على الاعتذار لرياض محرز

    فاجأ فلاديمير بيتكوفيتش؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، الجميع في بداية المباراة بإجلاس القائد رياض محرز على مقاعد البدلاء والدفع بأنيس حاج موسى بدلًا منه.

    هذا القرار طالب به الكثيرون في الفترة الأخيرة، حتى أن الجميع أجمع في وقت ما على ضرورة اتخاذ تلك الخطوة، لكن ربما علينا الليلة أن نقدم جميعًا اعتذارنا لرياض محرز، ليس فقط لجودته بل لأن الجزائر لم تلد بعد من هو قادر على خلافته.

    تقريبًا كافة قرارات صاحب الـ24 خلال 64 دقيقة خاضها أمام الأرجنتين كانت خاطئة، من تمركز غير جيد لسوء تفاهم بينه وبين زملائه من الناحية الهجومية إلى ضغط ضعيف في الجوانب الدفاعية.

    ربما يبرر البعض لأنيس حاج موسى قلة خبراته الدولية بالنظر لصغر سنه، لكن تلك الحجة نُسفت تمامًا في النسخة الحالية من كأس العالم، في ظل تألق المواهب الشابة وعلى رأسها بالطبع المغربي أيوب بوعدي.

    أما محرز فمع نزوله في الدقيقة 64 بدلًا من أنيس حاج موسى، فقد أضاف بعض الجودة للشكل الهجومي الجزائري، على الأقل حتى شارك في اللعب بنسبة أكبر من حاج موسى مع مراعاة فارق الدقائق، فقد لمس الجناح المخضرم الكرة 25 مرة خلال 26 دقيقة مقابل 33 فقط للاعب الشاب.

    لنعترف أن رياض محرز ليس هو ذاك النجم الذي كان عليه قبل سنوات، وأحيانًا يكون عبئًا على الفريق، لكن مواجهة الليلة أثبتت أن وجوده بشكل أساسي ليس رفاهية، بل واجب لقدرته على إيصال الكرة لمناطق الخطورة بأقصر الطرق وخبراته مؤكد أنها ستلعب دورًا في كأس العالم.. وإن كان هذا عكس ما قلناه عقب مباريات سابقة، لكن في أوقات الجد يفرض محرز نفسه علينا.


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    لاوتارو مارتينيز .. إن لم يكن الآن فمتى؟!

    ومن سوء أنيس حاج موسى في الجزائر إلى مهاجم الأرجنتين لاوتارو مارتينيز، فيبدو أنه على موعد مع مونديال مخيب آخر بعد نسخة قطر 2022..

    قبل كأس العالم 2026، تحدث مارتينيز بتفاؤل كبير عن عزمه تقديم نسخة مختلفة، لتعويض الإصابة التي أثرت عليه في قطر، لكن إن لم يستغل الضعف الجزائري والعجز الدفاعي الليلة، فماذا سيفعل في قادم المباريات؟!

    لاوتارو لم يسدد سوى تسديدة واحدة فقط طوال 55 دقيقة لعب قبل استبداله، مع خسارته لأربع مواجهات أرضية من أصل خمس، ناهيك عن فشله في القيام بأي مراوغة ناجحة.


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    الإرث الضائع للأرجنتين

    رغم أنه لا يمكن نهائيًا تقييمه نظرًا للسوء الذي قدمه المنتخب الجزائري أمامه إلا أننا يمكن أن نقف عند نقطة مهمة فيما قدمه الليلة..

    الشكل الجيد للتانجو داخل المستطيل الأخضر تركز في الأساس على حالة ليونيل ميسي، الذي لعب بروح لاعب شاب يخوض النسخة الأولى له من كأس العالم، بجانب المستوى المميز لإنزو فيرنانديز من خلفه، الذي عوّض كثيرًا سوء لاوتارو مارتينيز.

    لكن إن تحدثنا عن ثغرة المنتخب الأرجنتيني الأساسية فإن لم يفتقد ليونيل ميسي لرفيقه المعتزل أنخيل دي ماريا الليلة أمام الجزائر، فحتمًا سيفتقده في مشوار كأس العالم بالنظر للمجهود البدني الكبير الذي اضطر لبذله الليلة، بينما كان دي ماريا قادرًا على إيصاله لمناطق الخطورة بأقصر الطرق، وهو الدور الذي لم يفلح به تياجو ألمادا بعد.



  • الجدل التحكيمي في المباراة

    ختامًا رغم انتقادنا لما قدمه المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين، علينا أن نذكر الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة اللقاء، حيث تغاضى الحكم سيمون مارشينياك عن إشهار كارت أحمر مباشر في وجه ليونيل ميسي، مع إلغاء هدف صحيح بنسبة كبيرة لفارس شايبي. (طالع التفاصيل)

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