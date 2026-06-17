الجزائر تدفع ثمن تواضع بيتكوفيتش وسوء خليفة رياض محرز .. و"الإرث الضائع" للأرجنتين ولاوتارو مارتينيز يهددان مشوار رفاق ميسي

قبل انطلاق كأس العالم 2026 بأيام قليلة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجديد عقد مدربه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، وسط تفاؤل من المسؤولين وثقة كبيرة على نجاحه في الحدث العالمي. تلك الخطوة قوبلت بهجوم كبير من الجماهير، التي استغربت اتخاذها دون انتظار لما سيسفر عنه الحدث العالمي.

لنكن واقعيين، فإن مواجهة الأرجنتين لا يمكن أن تكون بابًا لتقييم بيتكوفيتش أو للتنبؤ بما سيقدمه المنتخب الجزائري في المباراتين المقبلتين أمام الأردن والنمسا.

لكن أقل ما كان يمكن لمحاربي الصحراء تقديمه في مواجهة الليلة هو الظهور بالروح والقتالية التي اشتهروا بها في القارة السمراء إلا أنه بدى كمنتخب بلا أي هوية أو شخصية داخل المستطيل الأخضر، فمنتخبات كالبوسنة والهرسك (تعادل أمام كندا 1-1)، وكاب فيردي (تعادل أمام إسبانيا 0-0)، رغم حداثتهما إلا أنهما أظهرا شخصية واضحة في كأس العالم حتى بعيدًا عن النتائج التي تعتبر انتصارًا لهما.









المنتخب الجزائري بقيادة بيتكوفيتش أمام الأرجنتين، لم يقدر حتى على القيام بأول شيء بديهي أمام الأرجنتين لتجحيم بعض من قوة التانجو ألا وهو إحداث التوازن في وسط الملعب، لكن ما حدث أن مفاتيح الوسط سُلمت بالكامل لرفاق ميسي مع اكتفاء إبراهيم مازة، نبيل بن طالب وهشام بوداوي بالمشاهدة.. لم تكن هناك حتى بوادر لمحاولة سيطرة وكأنهم يقابلون خصمًا مجهول الهوية، يتعرفون عليه لأول مرة!

ومن الوسط إلى الدفاع، فحدث ولا حرج عن الثنائي الدفاعي الكارثي رامي بنسبعيني وعيسى ماندي، فرغم خبراتهما إلا أنهما أصبحا نقطة ضعف واضحة في تشكيل الجزائر .. ومنهما إلى الحارس الذي بدى مهزوزًا لحد كبير رغم الثقة التي كان عليها في سابق المباريات؛ لوكا زيدان.

لكن قبل لوم كل هؤلاء، نعود للمدرب البوسني الذي يتحمل المسؤولية في المقام الأول في ظل التغييرات التي يجريها بشكل مستمر على التشكيل، ما بين تغييرين إلى أربعة بين كل مباراة وأخرى.



