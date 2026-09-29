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زهيرة عادل

نجم الجزائر يواصل سلسلة "سوء المنقلب" بعد رياض محرز وعيسى ماندي .. إبراهيم حمداني يسير على خطى جمال بلماضي وسط استنباط فكر بيتكوفيتش!

فقرات ومقالات
بوروندي ضد الجزائر
بوروندي
الجزائر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
إبراهيم حمداني
جميل بلماضي
فارس شايبي
رامي بن سبعيني
رياض محرز
عيسى ماندي

أبرز ملامح تعادل الجزائر أمام بوروندي 2-2..


"مبارك لمنتخب الجزائر" .. لا يسعنا سوى أن نهنئ محاربي الصحراء بعد خطف نقطة تعادل أمام بوروندي (2-2)، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم التاريخية في أول 12 دقيقة من المباراة، بفضل هدف بالنيران الصديقة بأقدام فارس شايبي ثم أضاف جان كلود جيريموجيشا الهدف الثاني.

أما العودة الجزائرية فكانت عن طريق محمد البشير بلومي وعادل بولبينة في الدقيقتين 30 و63 من عمر المباراة.



بهذا التعادل يتصدر المنتخب الجزائري "مؤقتًا" جدول ترتيب المجموعة التاسعة بأربع نقاط، فيما حصد المنتخب البوروندي نقطته الأولى، ليحل بالمركز الثالث "مؤقتًا"، في انتظار نتيجة مواجهة توجو (3 نقاط)، وزامبيا (0 نقطة).

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الجزائر وبوروندي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • مشوار جمال بلماضي يتكرر

    "ما أشبه الليلة بالبارحة" .. وكأن التاريخ يعيد نفسه، ما بين بداية جمال بلماضي مع منتخب الجزائر وإبراهيم حمداني!

    بلماضي كان قد بدأ مشواره مع محاربي الصحراء بحصد أربع نقاط من أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2029، حيث تعادل أمام جامبيا (1-1)، وفاز أمام بنين (2-0).

    وما حدث بعد ذلك يعلمه الجميع .. إذ نجح في شق مشواره وصولًا لنهائيات كأس أفريقيا 2019، بل وحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ بلده بعد عام 1990.

    الخطوات نفسها سار عليها إبراهيم حمداني؛ المدير الفني الحالي لمحاربي الصحراء، حيث فاز أمام زامبيا (3-1)، وتعادل أمام بوروندي (2-2).

    الواقع يقول إن الجيل الحالي لمنتخب الجزائر ليمتلك جودة جيل جمال بلماضي 2019، لكن ما علينا سوى انتظار بصمة حمداني.


  • رامي بنسبعيني .. استكمال سلسلة "سوء المنقلب"

    يبدو أن "سوء المنقلب" هو الشعار الأساسي لنجوم إنجاز المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا 2019..

    البداية كانت مع الثنائي رياض محرز وعيسى ماندي الذي اعتزل دوليًا بنهاية كأس العالم 2026، بضغط من جماهير محاربي الصحراء، حيث تعرض الثنائي لهجوم جم لفترة طويلة، قبل أن يقرر تعليق حذائه.

    الآن حان دور رامي بنسبعيني المتبقي من جيل إنجاز 2019، خاصةً وسط معاناته بعد اعتزال عيسى ماندي، حيث كان يشكل معه ثنائية قادرة على تغطية بعض العيوب، قبل أن تنكشف كافة العيوب مع مغادرة الأخير الساحة الدولية.

    أمام بوروندي اليوم، ارتكب بنسبعيني خطأً لا يليق بخبراته الدولية الكبيرة، حيث سدد الكرة في جسد لاعب الخصم، لترتد بانفراد صريح على مرمى الجزائر، ومن ثم استقبال المحاربين للهدف الثاني في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.



    صاحب الـ31 عامًا ظهر بصورة متواضعة للغاية في المواجهات الثنائية مع لاعبي بوروندي، رغم فارق الإمكانات الكبير، لكن المعارك الثنائية لم تكن في صالحه نهائيًا.

    تواضع بنسبعيني كقلب دفاع تجلى في المشهد اليوم، ويبدو أن الفترة المقبلة سيكون هو حديث الشارع الجزائري، الذي بدأ بمطالبته بضرورة اللحاق بركب الاعتزال كما فعل محرز وماندي بالفعل.


  • فارس شايبي .. يعاقب حمداني على استنباط أفكار بيتكوفيتش

    "هدف رائع لكن في مرمانا!" .. هذا هو حال فارس شايبي أمام مواجهة بوروندي بعدما افتتح التسجيل للخصم بالنيران الصديقة.

    ضغط من الخصم في وسط ملعب الجزائر في أول خمس دقائق، دفع فارس شايبي إلى تسديد الكرة في اتجاه حارسه ملفين ماستيل الذي كان متقدمًا عن مرماه، لتمر الكرة إلى الشباك.



    هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ23 عامًا بالخطأ في مرماه مع المنتخب الجزائري الأول، لكن اللوم ليس عليه بقدر ما على مدربه إبراهيم حمداني.

    المدرب السابق لمحاربي الصحراء فلاديمير بيتكوفيتش جرّب بالفعل فارس شايبي في كلاعب وسط دفاعي من قبل في بعض الأحيان بخلاف مراكز تألقه سواء كصانع لعب أو كجناح، وفي كل مرة يؤكد أنه لا يجيد مهام المركز الأول.

    لكن حمداني مع إصراره على تجربة شايبي في الوسط الدفاعي ساهم في الظهور الأكثر من سيئ للجزائريين أمام بوروندي.

    على كلٍ، إن لم تكن تجربة بيتكوفيتش قد أقنعت حمداني بسوء شايبي كوسط دفاعي، فلعل هدف الليلة يقطع شكه باليقين، ولا نرى اللاعب في هذا المركز مرة أخرى.


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  • محمد البشير بلومي .. أول هدف دولي

    الختام مع "خليفة رياض محرز"؛ محمد البشير بلومي، الذي يبدو أن إبراهيم حمداني يثق به حتى منحه فرصة المشاركة أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي على حساب أنيس حاج موسى، الذي كان يعد بديل محرز الأول في عهد فلاديمير بيتكوفيتش.

    بلومي لم يخذل حمداني، وكانت العودة أمام بوروندي عن طريقه، حيث سجل الهدف الأول لمحاربي الصحراء من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



    هذا الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عامًا في مسيرته الدولية، في ثاني مباراة له مع المنتخب الجزائري الأول.

    أوراق اعتماد بلومي الهجومية حاضرة حتى وإن كانت في حاجة لبعض الانخراط مع التوليفة الجزائرية، لكن الملاحظ كذلك أنه يحاول أداء بعض المهام الدفاعية على عكس ظهوره الأول أمام زامبيا.