نجم الجزائر يواصل سلسلة "سوء المنقلب" بعد رياض محرز وعيسى ماندي .. إبراهيم حمداني يسير على خطى جمال بلماضي وسط استنباط فكر بيتكوفيتش!

"مبارك لمنتخب الجزائر" .. لا يسعنا سوى أن نهنئ محاربي الصحراء بعد خطف نقطة تعادل أمام بوروندي (2-2)، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.
أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم التاريخية في أول 12 دقيقة من المباراة، بفضل هدف بالنيران الصديقة بأقدام فارس شايبي ثم أضاف جان كلود جيريموجيشا الهدف الثاني.
أما العودة الجزائرية فكانت عن طريق محمد البشير بلومي وعادل بولبينة في الدقيقتين 30 و63 من عمر المباراة.
بهذا التعادل يتصدر المنتخب الجزائري "مؤقتًا" جدول ترتيب المجموعة التاسعة بأربع نقاط، فيما حصد المنتخب البوروندي نقطته الأولى، ليحل بالمركز الثالث "مؤقتًا"، في انتظار نتيجة مواجهة توجو (3 نقاط)، وزامبيا (0 نقطة).
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الجزائر وبوروندي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..