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زهيرة عادل

بشرى إلى الجزائر والأردن .. "كابوس فرنسي" يهدد ميسي والأرجنتين في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
الجزائر
الأردن
الأرجنتين
ليونيل ميسي
كأس العالم
زين الدين زيدان

هل يفعلها العرب في كأس العالم 2026؟ .. الأمل قائم حتى لو كان على حساب بطل مونديال 2022!

لأول مرة في التاريخ، نحن على موعد مع متابعة ثمانية منتخبات عربية في كأس العالم 2026 .. صحيح أن الفضل في هذا يرجع إلى زيادة عدد المشاركين بشكل عام إلى 48 منتخبًا أكثر منه لحدوث طفرة في منتخباتنا، لكن لعلها تكون بداية النجاح العربي على الساحة العالمية بشكل عام.

النسبة الأكبر من العرب سيتابعون عن كثب المجموعة العاشرة تحديدًا، فهي التي تضم منتخبي الجزائر والأردن معًا، بجانب الأرجنتين والنمسا.

المنتخب الجزائري ليس بجديد على الساحة العالمية، حيث يستعد للظهور الخامس في تاريخه بالمونديال، أما نظيره الأردني فنسخة 2026 تشهد ظهوره الأول.

لكن رغم خبرات محاربي الصحراء إلا أن مؤكد أن حالهم كحال النشامى، فالقلق الأكبر من مواجهة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلا أن ثمة "كابوس فرنسي" قد يمنح البشرى لكلا المنتخبين العربيين قبل انطلاق الحدث العالمي غدٍ الخميس، يعود لما حدث في نسخة كأس العالم 2002..


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    "لعنة" البطل

    يدخل المنتخب الأرجنتيني كأس العالم 2026 متسلحًا باللقب الذي توج به النسخة الماضية "قطر 2022"، بعد الفوز على نظيره الفرنسي في النهائي بركلات الترجيح (4-2)، حيث انتهى قبلها الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    هذا التتويج جاء بعد فترة عجاف، استمرت 36 عامًا، إذ كان آخر ألقابه قبلها عام 1986.

    الوضع نفسه مر به المنتخب الفرنسي في مونديال 2002، حيث كان حامل لقب نسخة 1998 بعد الفوز في النهائي أمام البرازيل بنتيجة (3-0)، وكان هذا الصعود الأول للديوك على منصة التتويج بكأس العالم.

    لكن ما يقلق الأرجنتينيون بالنظر لحال فرنسا حينها، هو وداع الديوك المبكر للحدث العالمي نسخة 2002..

    افتتحت الكتيبة الفرنسية مونديال 2002 بهزيمة مفاجئة أمام السنغال (0-1)، ثم تعادلت أمام أوروجواي (0-0)، فيما كان الوداع الصادم من مرحلة المجموعات بالهزيمة أمام الدنمارك (0-2).

    وبشكل عام، لم يشهد القرن الـ21 قط أن توج منتخب بكأس العالم مرتين متتاليتين، فتاريخيًا لم يحقق هذا الإنجاز سوى منتخبي إيطاليا (1934 و1938)، والبرازيل (1958 و1962).

    لكن لا يقتصر "فأل الخير" للأردن والجزائر، و"فأل الشر" للأرجنتينيين في كأس العالم 2026 بالنظر لما حدث لفرنسا في 2002 على فكرة "لعنة البطل" فقط، دعونا نستطرد..


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    الحرس القديم

    بالنظر لقائمة المنتخب الأرجنتيني 2026 مقارنة بنسخة كأس العالم 2022، فالحرس القديم رغم تراجع مسيرته بصورة كبيرة على مدار الأربع سنوات الفائتة إلا أنه حاضرًا هذا العام..

    نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو، رودريجو دي بول، ليوناردو باريديس، نيكولاس جونزاليس .. رباعي يأتي على رأس القائمة الأرجنتينية في مونديال 2026، أحدث جدلًا كبيرًا حول أسباب الاستدعاء، خاصة أن منهم من عاد للدوري الأرجنتيني وآخر ذهب لـ"الراحة" في الدوري الأمريكي.

    بشكل عام، قائمة راقصي التانجو 2026 تضم 17 لاعبًا من "الحرس القديم"، الذي شارك في مونديال 2022، هم: إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، ناهويل مولينا، جونزالو مونتيل، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاجليافيكو، رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، إيزيكيل بالاسيوس، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز، تياجو ألمادا.

    بالمختصر، تركت كتيبة ليونيل سكالوني نفسها رهينة لرهان العمر والتراجع الفني في كأس العالم 2026!

    الأمر ذاته، وقع به المنتخب الفرنسي بين نسختي 1998 و2002، حيث اشتركت القائمتان في 14 لاعبًا، على رأسهم ثلاثي الدفاع مارسيل ديسييه، فرانك لوبوف وفينسنت كانديلا، رغم أن عامل العمر لم يكن في صالحهم.

    فكانت النتيجة وداع مبكر بخيبة أمل كبيرة، وهو المستقبل الذي يلوح في الأفق بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني بالنظر لـ"حرسه القديم"!


  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    إصابة النجم الأبرز .. بين ميسي وزيدان

    هنا الوضع ليس متشابهًا بين الأرجنتين 2026 وفرنسا 2002 بصورة كبيرة، لكنه متقارب بعض الشيء..

    الديوك دخلوا مونديال 2002 دون نجمهم الأبرز زين الدين زيدان، الذي غاب عن أول مباراتين أمام السنغال وأوروجواي، بداعي الإصابة، فيما حضر في الهزيمة الأخيرة أمام الدنمارك.

    الآن الأرجنتينيون يعيشون القلق ذاته تجاه القائد ليونيل ميسي، الذي قد يكون أفضل حالًا من وضع زيزو في 2002، لكن القلق متعلق بالجاهزية البدنية وعامل العمر، خاصةً وأنه عائد لتوه من إصابة عضلية.

    صحيح أن البرغوث شارك لمدة 20 دقيقة في ودية أيسلندا اليوم الأربعاء، وقدم أداءً جيدًا إلا أن السؤال يبقى: هل صاحب الـ38 عامًا قادر على خوض 90 دقيقة كاملة في كأس العالم 2026 أم أن الأرجنتين ستفتقده بنسبة كبيرة؟ سنرى!

  • بشرى ولكن!

    ما ذكرناه في السطور السابقة بعض من التشابهات بين وضع منتخبي فرنسا 2002 والأرجنتين 2026، لكن لا يمكن التعويل عليه بشكل عام والجزم بأن راقصي التانجو ذاهبون لكأس العالم هذه النسخة وكأنهم "بطل مريض".

    الأكيد وما يمكن للأردن والجزائر الرهان عليه أمام رفاق ميسي هي قدرات لاعبيهم وهدفهم، فإن كان مجرد تمثيل مشرف، فهنيئًا للأرجنتين والنمسا التأهل من الآن، أما إن كان الهدف هو الوصول بعيدًا فالكرة لا تعرف المستحيلات، والمنتخب السعودي خير دليل، فهو من أسقط كتيبة سكالوني في كأس العالم قطر 2022.