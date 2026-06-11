سلاح مسرّب للجزائر: مباراة بوليفيا بين "ثورة التكنولوجيا" وسقطة جديدة في أمريكا!

لم يحتج منتخب الجزائر، لأفضل من هذا السيناريو، كي يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى الأرجنتين والأردن في نهائيات كأس العالم 2026، رغم أن أمرًا غير مفهوم، وقع خلال اختتامه لمرحلة التحضيرات لما قبل المونديال.

المنتخب الجزائري الذي فاجأ الجميع بفوز ودي على هولندا، اكتسح بوليفيا برباعية نظيفة، في آخر تجربة ودية قبل كأس العالم، لتثبت كتيبة المدير الفني بيتكوفيتش، بأنها قادرة على تهديد أي منافس، سواءً كان لاتينيًا أو أوروبيًا، في البطولة التي تنطلق خلال ساعات.

وجاءت الرباعية الجزائرية عن طريق عيسى ماندي وأمين جويري (هدفين) وأنيس حاج موسى، في الدقائق 45 و56 و58 و61.

ولكن، ثمة بعض الأمور التي تستحق الذكر، منها ما هو مثير للجدل، حول مباراة الجزائر وبوليفيا، هو ما نستعرضه خلال النقاط التالية..