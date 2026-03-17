الجريدة - يوفنتوس، فكرة التعاقد مع غرينوود لإعادة بناء خط الهجوم: مرسيليا تفكر في زهغروفا

يستعد يوفنتوس لثورة هجومية استعداداً للموسم المقبل. وفي انتظار مستجدات تجديد عقد دوشان فلاهوفيتش — مع ظهور مؤشرات على تزايد الثقة ومفاوضات قد تدخل مرحلة حاسمة بعد عيد الفصح — يجري العمل بالفعل في ملعب «كونتيناسا» على استقطاب لاعبين جدد لتعزيز خط الهجوم.

ومن بين هؤلاء، وفقًا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، يعود بقوة اسم تم استكشافه في الماضي: ماسون غرينوود. وكان المدير الفني لليوفنتوس آنذاك كريستيانو جونتولي قد تابع المهاجم الجناح، الذي يلعب حاليًا في صفوف أولمبيك مرسيليا، في صيف عام 2024 قبل انتقاله إلى الدوري الفرنسي.