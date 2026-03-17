الجريدة – هل سيغادر باستوني إنتر في الصيف؟ الأمر أصبح ممكناً الآن. خطط النادي للسوق القادمة: إلى أين يمكن أن ينتقل وكم يمكن بيعه

يعاني باستوني حالياً من إصابة، حيث تعرض لورم في عظم الساق خلال الديربي الأخير، مما أبعده عن الملاعب في مباراة أتالانتا، لكن من المتوقع أن يتمكن من المشاركة في المباراة ضد فيورنتينا في الجولة الأخيرة قبل فترة الراحة، وقبل مباراتي التصفيات مع المنتخب الوطني – كما نأمل.

باعتباره أحد أعمدة فريق النيرازوري، الذي فاز معه حتى الآن ببطولتين وبرع معه على المستوى الأوروبي أيضاً، حيث لعب ثلاث نهائيات أوروبية (اثنتان في دوري أبطال أوروبا وواحدة في الدوري الأوروبي)، ومصدر اللعب بفضل قدمه اليسرى وتوغلاته ومهاراته، كانتهذه السنة بالنسبة لباستوني أصعب مما كان متوقعاً. من المستحيل ألا نبدأ، عند تحليلها، بما حدث في مباراة إنتر ويوفنتوس عندما تسببت محاكاته في طرد كالولو. كان ذلك نقطة تحول بالنسبة لباستوني كلاعب وكشخص، حيث اجتاحت الجدل، وتعرض للصافرات، و"أُجبر" على الاعتذار عن تصرفه غير النزيه. موسم ارتكب فيه أخطاء أخرى، خاصة في أوروبا، والتي، وفقاً للصحيفة، تدفع النادي الآن إلى إعادة النظر.