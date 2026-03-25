الجريدة – طلب أليجري ورد ليو المفاجئ: "لا أستطيع". لماذا لم يتم استدعاؤه لمباراة تورينو: الكواليس

غاب رافائيل ليو عن الجولة الأخيرة من الدوري، التي فاز فيها ميلان بنتيجة 3-2 على تورينو، بسبب حالته البدنية غير المثالية. ولكن فيما يتعلق بعدم استدعائه، هناك خلفية روتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": جاء عدم الاستدعاء بعد مواجهة في الليلة السابقة مع ماسيميليانو أليغري، حيث طلب منه المدرب أن يساعد الفريق أكثر، فكان الرد "لا أستطيع". عندها قرر المدرب عدم استدعاء ليو، الذي بقي مندهشاً من الموقف.











