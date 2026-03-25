غاب رافائيل ليو عن الجولة الأخيرة من الدوري، التي فاز فيها ميلان بنتيجة 3-2 على تورينو، بسبب حالته البدنية غير المثالية. ولكن فيما يتعلق بعدم استدعائه، هناك خلفية روتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": جاء عدم الاستدعاء بعد مواجهة في الليلة السابقة مع ماسيميليانو أليغري، حيث طلب منه المدرب أن يساعد الفريق أكثر، فكان الرد "لا أستطيع". عندها قرر المدرب عدم استدعاء ليو، الذي بقي مندهشاً من الموقف.
الجريدة – طلب أليجري ورد ليو المفاجئ: "لا أستطيع". لماذا لم يتم استدعاؤه لمباراة تورينو: الكواليس
الطلب
تؤثر مشاكل الفخذ على أداء اللاعب البرتغالي هذا الموسم، الذي يجد صعوبة في الجري كما كان يفعل سابقاً، لكن المدرب من جانبه يحتاج إلى مزيد من المشاركة الدفاعية من لاعبه رقم 10. كان ليو ولا يزال عنصراً أساسياً في خطط أليغري، كما يتضح من طريقة التعامل معه خلال الأشهر الماضية، حيث تم إبقاء اللاعب المولود عام 1999 في الملعب رغم إصابته في عضلة الفخذ.
في طريقنا إلى نابولي
يريد المدرب أن يكون اللاعب جاهزًا تمامًا للمرحلة الحاسمة من الموسم، بدءًا من مباراة نابولي: والفكرة، إذا كان اللاعب في حالة جيدة، هي إشراكه منذ الدقيقة الأولى إلى جانب كريستيان بوليسيتش، مفضلاً إياه على كريستوفر نكونكو.