وأكد فيرتز أن الثقة في سلوت يجب أن تكون قوية لمجرد أن الهولندي قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. كما أشار إلى أن فريقه قدم "العديد من المباريات الجيدة" هذا الموسم أيضًا.

وقال فيرتز: "كنا نتمنى أن يكون الوضع أفضل، لكن الأمر كما هو"، مضيفًا: "لكن لا تزال لدينا أهداف. كل ما يمكنني قوله هو أننا نثق في المدرب ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا غدًا".

لكن هذا لم يكن الحال في كثير من الأحيان مؤخرًا. ففاز ليفربول بواحدة فقط من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. ولا تزال الهزيمة 0-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي تؤثر على الفريق.