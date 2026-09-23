"الثقة التي حطمتها لن تعود" .. تشيفيرين يصعّد ضد إنفانتينو برسالة قوية رغم زوال مقترح بيع حقوق كأس العالم!

استغل تشيفيرين كلمته في النسخة الثانية من "قمة البرتغال لكرة القدم" (PFS) التي ينظمها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتأكيد رؤيته بشأن مستقبل كرة القدم، مشددًا على أن اللعبة يجب أن تظل ملكًا لمن يمارسونها ويتابعونها ويكرسون حياتهم من أجلها.

وقال رئيس "يويفا": "جمال هذه اللعبة وتقاليدها يجعلنا جميعًا في خدمتها. كرة القدم تنتمي إلى الأشخاص الذين يلعبونها، والذين يشاهدونها، والذين يكرسون حياتهم لها. جمع وجهات نظرنا المختلفة هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات كرة القدم والنمو".

ثم انتقل سيفيرين إلى الحديث عن الحوكمة والثقة داخل اللعبة، مؤكدًا أن مستقبل كرة القدم يعتمد، من وجهة نظره، على ثلاثة عناصر أساسية: "الوحدة والشفافية وحوكمة تخدم الجميع وليس قلة من الأشخاص".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تم تجاهل هذه المبادئ الثلاثة من جانب أشخاص أقسموا على حمايتها. المشروع الذي حطم وحدة كرة القدم العالمية ربما تم إلغاؤه، لكن الثقة التي حطمها لم تتم استعادتها، وإصلاح ذلك هو مهمتنا الآن".

واختتم رسالته بعبارة حاسمة: "كرة القدم ليست للبيع"، مؤكدًا أن هذه هي الرسالة التي يوجهها "يويفا" منذ سنوات، وأنه يثق في أن قمة البرتغال ستدفع بها إلى الأمام.