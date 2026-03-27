التوازن بين العلامة التجارية العالمية وكرة القدم التقليدية: لماذا تعتبر آلة الترفيه الخاصة بنادي كومو 1907 مستدامة على عكس نادي آر بي لايبزيغ

ويعود الفضل في وصول كومو إلى هذا المكانة في المقام الأول إلى الأخوين روبرت بودي هارتونو ومايكل بامبانغ هارتونو، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي. فقد استحوذ هذان رجلان الأعمال الإندونيسيان على النادي في عام 2019 من خلال إحدى شركاتهما القابضة مقابل حوالي 350 ألف يورو، وفتحا له الطريق تدريجياً نحو عالم كرة القدم. ففي النهاية، لم تكن كومو أبدًا مكانًا يجرؤ فيه المرء على الحلم بدوري أبطال أوروبا.

في الثمانينيات، لعب الفريق في الدوري الإيطالي لمدة خمس سنوات متتالية، لكنه ظل منذ ذلك الحين في الدرجة الثانية أو الثالثة، باستثناء موسم 2003/2004. بعد الهبوط الأخير من الدوري الإيطالي في عام 2004، اضطر النادي إلى إعلان إفلاسه، ونتيجة للإفلاس الثاني في عام 2016، تم بيع كومو بالمزاد. في البداية، اشترت أكوسوا بوني إسيان، زوجة اللاعب الدولي الغاني مايكل إسيان، النادي مقابل 237 ألف يورو، لكنها اضطرت إلى بيعه سريعًا مرة أخرى في أعقاب مشاكل سيولة جديدة.

وأخيرًا، تدخل الأخوان هارتونو، اللذان انضموا إلى النادي من خلال وكالة الترفيه الخاصة بهم "سنت إنترتينمنت ليميتد"، وقاموا بحل جميع المشاكل المالية التي كان يعاني منها كومو بفضل ثروتهم المقدرة بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي. بعد الاستحواذ، سدد الأخوان هارتونو ديون النادي الذي كان يلعب في الدرجة الرابعة آنذاك وأعادوه إلى الدوري الإيطالي، حيث يُعدون اليوم من بين أغنى مالكي الأندية في الدوري.

منذ ذلك الحين، لم يقتصر التقدم على الجانب الرياضي فحسب، بل حدثت تطورات كثيرة خارج الملعب أيضًا. تم تعيين اللاعب الدولي الإنجليزي السابق دينيس وايز كمدير تنفيذي في عام 2021، وحصل حتى رحيله في عام 2024 على حرية تامة تقريبًا لإعادة هيكلة النادي وتشكيل فريق قادر على المنافسة.

بفضل علاقات الأخوين هارتونو، تم ضم شركة أوبر، وهي لاعب عالمي كبير، كراعٍ رئيسي للموسم 2024/25 - وهو أول التزام للشركة الأمريكية في مجال الرياضة الإيطالية. في يناير 2025، أبرم النادي شراكة استراتيجية مع أياكس أمستردام، وكان قد نجح قبل ذلك في ضم اثنين من الأساطير إلى صفوفه، وهما سيسك فابريغاس وتييري هنري. يعمل الأخير كمساهم بحت في كومو، بينما يعمل فابريغاس في البداية كلاعب لمدة موسم واحد، ثم كمدرب مساعد، ومنذ عام 2024 كمدرب رئيسي للنادي.