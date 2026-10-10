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Rui Pinto GOAL GFX HDGetty GOAL
Muhammad Zaki
ترجمه

بعد التهديدات بالقتل .. البرتغال تتخذ قرارًا هامًا بخصوص مسرب فضيحة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

روي بينتو أبدى تخوفه على سلامته

رووي بينتو، الوجه البارز وراء موقع "فوتبول ليكس" الذي أطلق شرارة تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، استعاد وضعه ضمن برنامج حماية الشهود.

وكان المبلّغ قد أعرب عن خوف حقيقي على سلامته الشخصية بعدما اتجهت السلطات في البداية إلى سحب الحماية الأمنية المخصصة له في وقت سابق من هذا الشهر.

  • عودة الحماية في تراجع برتغالي سريع

    بينتو، صاحب الـ37 عامًا ومؤسس منصة "فوتبول ليكس"، أُعيد إدراجه في برنامج حماية الشهود عقب تراجع سريع من جانب السلطات.

    فقد أُلغيَت فجأةً صفته الأمنية التي كان يتمتع بها منذ عام 2020، ما جعله يخشى على حياته.

    وأثار السحب الأولي قلقًا جادًا لدى المواطن البرتغالي. غير أن وزارة العدل البرتغالية تدخّلت، معترفةً بأن بينتو لم يُبلَّغ على النحو الصحيح بأسباب إنهاء البرنامج، ولم تُتَح له فرصة للطعن في القرار.


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    بينتو يندد بـ"إساءة واضحة لاستخدام السلطة"

    قبل التراجع عن القرار، أطلق بينتو نداءً علنيًا لجمع 2.5 مليون يورو (2.1 مليون جنيه إسترليني) من أجل تأمين حمايته الشخصية، مُوجّهًا تحذيرًا صارخًا بشأن سلامته.

    وقال عبر إكس: "في ظل هذه الظروف، لم يعد أمامي بديل سوى الانتقال، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مكان غير مُعلن لفترة غير محددة من الزمن، بسبب التهديدات المتعددة بالقتل التي تلقيتها والخطر الجسيم المتمثل في محاولة اغتيالي".

    وبعد إعادته إلى البرنامج، لجأ بينتو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشكر وزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، بينما وجّه انتقادات حادة للجنة المسؤولة عن سحب الحماية في البداية.

    وكتب بينتو: "أُعرب عن تقديري للإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، التي أعادت الأمور إلى نصابها القانوني من خلال إلغاء قرار اتخذه أعضاء اللجنة المسؤولة عن برنامج حماية الشهود في البرتغال، والذين تصرفوا في انتهاك واضح للقانون وفي إساءة بيّنة لاستخدام السلطة".

    وأكمل: "إنه وضع خطير بشكل خاص، لا سيما أنه، بالنظر إلى أدوارهم، يتحمل أعضاء هذه اللجنة مسؤولية مُضاعفة في دعم سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم، أولئك الذين يجدون أنفسهم، نظرًا للطبيعة الخاصة للبرنامج، في وضع هش وغير مؤكد بشكل خاص".


  • الثقة تحطمت رغم العودة

    كانت تصريحات بينتو عبر "فوتبول ليكس" عاملاً حاسماً في توجيه الدوري الإنجليزي الممتاز اتهامات لمانشستر سيتي بـ115 خرقاً للوائح المالية. وقد ثبتت إدانة سيتي منذ ذلك الحين في 114 من تلك التهم، مع احتمال فرض عقوبات محتملة في حال رُفض الاستئناف.

    وعلى الرغم من استعادته لفريق الحماية الأمنية الخاص به، يعترف بينتو بأن ثقته في النظام قد تحطمت. وأضاف: "رغم استعادة الشرعية هذه، فإن الطريقة التي تصرف بها أعضاء اللجنة تمنعني من وضع أي ثقة فيهم أو الشعور بالاطمئنان تجاه عملهم. ومثل هذا السلوك يتعارض بوضوح مع المبادئ التي ينبغي أن توجّه أي برنامج لحماية الشهود، والذي تعتمد مصداقيته وفاعليته، قبل كل شيء، على احترام القانون والحياد وثقة من يعتمدون عليه. وأود أن أختتم بالإعراب عن امتناني الخاص لكل من أبدى دعمه وساهم في حملة جمع التبرعات. فإلى جميعكم، أتوجّه بخالص شكري على مواصلة الوقوف إلى جانبي في هذه القضية التي، رغم قرار اليوم، لا تزال بعيدة كل البعد عن الحل".


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    فترة مراجعة حاسمة مدتها 10 أيام

    أصبح أمام بينتو الآن 10 أيام عمل لمراجعة سحب حالة الحماية الخاصة به رسميًا. وخلال هذه المدة، سيقوم فريقه القانوني بتقييم الأسس التي استند إليها القرار الأولي للجنة.

    وفي الوقت نفسه، لا يزال الوضع العام شديد التقلب. وسيستمر صاحب الـ37 عامًا في الاعتماد على الإجراءات الأمنية التي توفرها الدولة، رغم أن تصريحاته العلنية توضح أنه يعتبر سلامته على المدى الطويل معركة مستمرة.

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